Обычная крупная соль может стать простым дополнением к регулярной уборке и помочь бороться с неприятным запахом и налетом.

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Зачем смешивать соль с содой и сыпать в унитаз / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Зачем сыпать крупную соль в унитаз перед сном

Как правильно использовать соль, соду и эфирное масло

Как часто можно применять этот домашний лайфхак

Поддерживать чистоту в ванной комнате иногда бывает непросто. Помимо обычной грязи, на поверхностях могут скапливаться известковый налет и неприятные запахи. Поэтому некоторые хозяева ищут простые домашние способы ухода за сантехникой.

Главред узнал, для чего в унитаз сыплют соль и как правильно это делать.

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Один из простых лайфхаков - использование крупной соли в унитазе. Как пишет El Cronista, её рекомендуют сочетать с пищевой содой и несколькими каплями эфирного масла.

Зачем сыпать соль в унитаз

Соль используют как дополнительное средство для очистки. В сочетании с содой она может помочь бороться с неприятными запахами и загрязнениями на поверхности унитаза.

Эфирное масло в такой смеси нужно в основном для приятного аромата. Для этого можно использовать, например, лимонное, лавандовое или эвкалиптовое масло. В то же время такой способ не стоит рассматривать как полноценную замену регулярной чистке и дезинфекции сантехники.

Как правильно использовать соль

Для приготовления домашнего средства рекомендуется смешать 2 столовые ложки крупной соли и 2 столовые ложки пищевой соды. В смесь можно добавить около 5 капель эфирного масла.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Полученную смесь нужно высыпать в унитаз перед сном. После этого рекомендуется закрыть крышку и оставить средство на ночь, а утром спустить воду.

Такой способ можно использовать один-два раза в неделю в качестве дополнения к обычной уборке.

Смотрите видео о том, как соль помогает в уборке:

Можно ли солью удалить известковый налет

Соль не является универсальным средством против сильного известкового налета. Если на сантехнике уже образовались стойкие отложения, лучше использовать средство, предназначенное именно для их удаления.

Также не стоит смешивать между собой различные бытовые химикаты, особенно средства, содержащие хлор, кислоты или аммиак.

Регулярная чистка унитаза и других поверхностей в ванной комнате остается основным способом поддержания гигиены. А соль с содой можно рассматривать лишь как простой дополнительный лайфхак.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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