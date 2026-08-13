Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Руслана Заклинская
13 августа 2026, 16:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычная крупная соль может стать простым дополнением к регулярной уборке и помочь бороться с неприятным запахом и налетом.
Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего
Зачем смешивать соль с содой и сыпать в унитаз / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем сыпать крупную соль в унитаз перед сном
  • Как правильно использовать соль, соду и эфирное масло
  • Как часто можно применять этот домашний лайфхак

Поддерживать чистоту в ванной комнате иногда бывает непросто. Помимо обычной грязи, на поверхностях могут скапливаться известковый налет и неприятные запахи. Поэтому некоторые хозяева ищут простые домашние способы ухода за сантехникой.

Главред узнал, для чего в унитаз сыплют соль и как правильно это делать.

видео дня

Один из простых лайфхаков - использование крупной соли в унитазе. Как пишет El Cronista, её рекомендуют сочетать с пищевой содой и несколькими каплями эфирного масла.

Зачем сыпать соль в унитаз

Соль используют как дополнительное средство для очистки. В сочетании с содой она может помочь бороться с неприятными запахами и загрязнениями на поверхности унитаза.

Эфирное масло в такой смеси нужно в основном для приятного аромата. Для этого можно использовать, например, лимонное, лавандовое или эвкалиптовое масло. В то же время такой способ не стоит рассматривать как полноценную замену регулярной чистке и дезинфекции сантехники.

Как правильно использовать соль

Для приготовления домашнего средства рекомендуется смешать 2 столовые ложки крупной соли и 2 столовые ложки пищевой соды. В смесь можно добавить около 5 капель эфирного масла.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Полученную смесь нужно высыпать в унитаз перед сном. После этого рекомендуется закрыть крышку и оставить средство на ночь, а утром спустить воду.

Такой способ можно использовать один-два раза в неделю в качестве дополнения к обычной уборке.

Смотрите видео о том, как соль помогает в уборке:

Можно ли солью удалить известковый налет

Соль не является универсальным средством против сильного известкового налета. Если на сантехнике уже образовались стойкие отложения, лучше использовать средство, предназначенное именно для их удаления.

Также не стоит смешивать между собой различные бытовые химикаты, особенно средства, содержащие хлор, кислоты или аммиак.

Регулярная чистка унитаза и других поверхностей в ванной комнате остается основным способом поддержания гигиены. А соль с содой можно рассматривать лишь как простой дополнительный лайфхак.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная соль уборка унитаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:57Экономика
Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

15:15Экономика
Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой

14:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химии

Мухи исчезнут и не вернутся: простой домашний лайфхак без капли химии

Последние новости

16:36

Бункеры миллиардеров: как мировые элиты готовятся пережить "Судный день"

16:17

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чегоВидео

16:13

"Очень за него страшно": что происходит с Дмитрием Дикусаром на фронте

16:11

"Бегает, хрюкает": 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

16:01

"Большая опасность": эксперт назвал смертоносные ракеты, которыми РФ бьет по Украине

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
15:57

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:40

Разведка без вражды: кто придумал конфликт между Будановым и Иващенко

15:23

Стилист назвала модные аксессуары для осеннего гардероба 2026: что вошло в списокВидео

15:18

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Реклама
15:15

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

14:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

14:47

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Тельцам - радость, Раку - предложение

14:43

"Она сгорит изнутри": Друзенко объяснил, как долго продлится войнамнение

14:36

Заберут свое: кого Вселенная заставит поверить в собственную ценность

14:12

Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде: какой праздник

13:59

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору рыбы в августе

13:54

"Пришли в пижамах": Денисенко вышла замуж в ночной рубашкеВидео

13:31

За банкротством госпроизводителя молока на Житомирщине может стоять окружение экс-нардепа Дмитренко - СМИ

13:31

Поразил низким ростом: люди, которые видели Путина вживую, описали террориста

13:22

Украина вернула 261 тело погибших военных - что известно

Реклама
13:14

Как назвать сына в 2026 году: популярные имена для мальчиков

12:59

"Пытаюсь ужиться": Елена Шоптенко сказала, вернется ли в Украину

12:31

РФ может расширить удары по энергетике осенью: в ГУР предупредили о новых целях врага

12:27

Предсказания ошибались 7 раз: где пройдет Евровидение 2027Видео

12:19

В Севастополе взорвали предателя, который запускал ракеты по украинцам — СМИ

11:55

"Евровидение" обновило правила для стран в состоянии войны: касается ли это Украины

11:50

Кошка дожила до 31 года: хозяин раскрыл неожиданный рецепт ее долголетия

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

11:35

На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

11:33

Российский блогер слил "компромат" на Рамину: в ее пресс-службе отреагировали

11:28

Помидоры будут оставаться свежими гораздо дольше: секретный способ хранения

11:04

Малосольные огурцы за 5 минут: вкусный рецепт для бутербродов, бургеров и салатов

10:57

Путин обострил ситуацию: Япония выразила протест РФ из-за Курильских островов

10:46

"Мне нужно погуглить": жена Алека Болдуина откровенно рассказала о своем диагнозе

10:45

"Обкуренный и плохо поет": Дан Балан опозорился нетрезвыми выступлениями

10:35

Туи не будут желтеть и станут густыми: поможет секретное средство из кухни

10:18

Рецепт домашнего мороженого из трех ингредиентов – готовится 35 минут

10:04

Умер "крестный отец российского шансона", родом из Украины — что произошло

09:53

Белые кухни больше не в моде: какой оттенок признан лучшим для дома

09:28

Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

Реклама
09:25

У Украины появился новый план войны, уникальные операции начались: что ждет РФ

09:15

"В стиле 90-х": Роналду после свадьбы захейтили за кольца

08:38

ВСУ освободили 26 населенных пунктов: как контрнаступление меняет фронт - ISW

08:07

Мощный удар вглубь РФ: дроны атаковали Башкортостан, горит важный объект

07:13

"Есть 1%": Зеленский сказал, сколько Украине нужно ракет Patriot, чтобы пережить зиму

06:52

Дроны нанесли удар по порту в Одесской области: вспыхнул пожар на месте "прилета"

05:00

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

04:41

Большинство попадало туда не по своей воле: зачем СССР начал строить крематории

04:37

Гороскоп на завтра, 14 августа: Львам — отдых, Девам — перемены

04:07

Свекла наберет вес и станет сладкой, как мед: что обязательно сделать в августе

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять