Умер "крестный отец российского шансона", родом из Украины — что произошло

Исполнитель блатного романса и песен об эмиграции ушел из жизни в возрасте 95 лет.

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Умер Михаил Гулько / коллаж: Главред, фото: t.me/radioshansonfm, pexels.com

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Скончался Михаил Гулько

Где прожил последние годы жизни артист

В Нью-Йорке на 96-м году жизни скончался известный исполнитель шансона Михаил Гулько. О смерти артиста сообщили росСМИ.

Музыканта, которого поклонники и коллеги часто называли "крестным отцом" жанра и "Орфеем тюремной романтики", не стало 11 августа - всего через несколько недель после его 95-летия. О смерти шансонье сообщили его друзья и близкие. Официальная причина смерти артиста пока не разглашается.

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Гулько родился в 1931 году в Харькове в творческой семье - его мать была певицей и пианисткой, а отец работал в книготорговой сфере. Будущий артист с детства увлекся музыкой, пел под аккомпанемент матери, а затем освоил аккордеон. Однако высшее образование Гулько сначала получил техническое: окончил горный факультет Московского политехнического института и успел поработать горным инженером на Донбассе.

Михаил Гулько - причина смерти / фото: t.me/radioshansonfm

В 1980 году Гулько принял решение эмигрировать в США. Поселившись в Нью-Йорке, он быстро освоился на Брайтон-Бич и завоевал популярность, выступая в местных ресторанах.

"Мне повезло. Меня узнавали, я показывал, на что способен: в любом ресторане, куда заходил, начинал петь, играть. Меня брали на работу – и все. Начали поступать чаевые, которые сразу в 10 раз превышали зарплату", - вспоминал музыкант в одном из интервью.

Успех не заставил себя ждать - уже в 1981 году вышел его дебютный альбом "Синее небо России". В репертуаре певца было множество композиций о тюрьме, войне, эмиграции и ностальгии по родине. Тематика его творчества породила устойчивый миф о том, что Гулько якобы имел судимости и сидел в лагерях. На самом деле артист никогда не привлекался к уголовной ответственности.

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Про персону: Михаил Гулько Михаил Гулько - известный советский и американский музыкант и певец, один из самых ярких представителей русского шансона. Уроженец Харькова, построивший успешную музыкальную карьеру за рубежом, ушел из жизни 11 августа 2026 года в Нью-Йорке на 96-м году жизни.

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