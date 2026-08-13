Пищевая сода для комнатных растений: когда помогает, а когда вредит

Применение пищевой соды для растений требует осторожности. Эксперты раскрыли нюансы.

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Сода эффективна не всегда и может ухудшить состояние цветов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Ключевые факты:

Сода помогает только при мучнистой росе и чистке горшков

Избыток натрия может обжечь корни и листья растений

Для вредителей и грибков эксперты советуют масло нима

Пищевая сода - настоящий универсальный помощник не только на кухне, но и в быту и саду. Она помогает выводить пятна с тканей и обивки, прочищать кухонные трубы и даже бороться с сорняками. Кроме того, этот привычный продукт может принести пользу и комнатным растениям.

Комнатные растения, как и садовые культуры, могут страдать от вредителей и различных заболеваний. Например, избыток влаги и плохой дренаж могут привести к грибковым инфекциям, а пересадка в неподходящий грунт - стать причиной появления таких вредителей, как грибные комарики, пишет Martha Stewart.

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Можно ли использовать пищевую соду для комнатных растений

Как говорят эксперты, пищевую соду можно применять для ухода за комнатными растениями. Однако делать это нужно очень осторожно. Более того, для решения большинства распространенных проблем существуют средства, которые эффективнее и безопаснее соды.

"Пищевая сода потенциально может быть полезным помощником в уходе за комнатными растениями. Но, как и многие другие средства, ее необходимо использовать аккуратно: при неправильном применении она способна принести больше вреда, чем пользы. В крайних случаях растение может даже погибнуть", - предупредил директор по садоводству Costa Farms Джастин Хэнкок.

Другое название пищевой соды - бикарбонат натрия, то есть это разновидность соли. Именно поэтому она хорошо справляется, например, с сорняками, так как сода обезвоживает растения. Но у этого свойства есть и обратная сторона. Сода действует неизбирательно - то, что помогает уничтожить сорняк, может повредить и нужное вам растение.

"Один из химических элементов пищевой соды - натрий. Его избыток способен обжечь корни или листья растений. Кроме того, сода имеет высокий уровень pH и потенциально может сделать почвенную смесь непригодной для некоторых комнатных растений", - объяснил Хэнкок.

В интернете можно встретить немало рекомендаций использовать соду против вредителей и различных заболеваний. Однако, по словам специалистов, для большинства подобных проблем существуют более эффективные и безопасные решения.

"Пищевую соду можно применять против грибковых инфекций, вредителей и для изменения уровня pH почвы, но лично я не стала бы выбирать ее в качестве основного средства ни для одной из этих задач", - сказала Саманта Адлер, владелица компании, которая занимается уходом за комнатными растениями, диагностикой их проблем и подбором коллекций.

Когда сода действительно может пригодиться

У пищевой соды все же есть как минимум одно полезное применение в уходе за комнатными растениями. Лучше всего она известна как средство против мучнистой росы - грибкового заболевания, при котором на листьях появляется характерный белый мучнистый налет.

"Если вы заметили мучнистую росу на комнатном растении, растворите примерно четверть чайной ложки соды в одном литре воды", - посоветовал Хэнкок.

Он также советует добавить в раствор одну-две капли садового масла или кастильского мыла - это поможет составу лучше удерживаться на поверхности листьев.

Хотя такой способ считается эффективным натуральным средством против мучнистой росы, применять его следует не чаще одного раза в две-три недели. Это необходимо, чтобы натрий не накапливался на листьях растения.

При этом есть важный нюанс: сода не обязательно уничтожает уже существующую грибковую инфекцию. Скорее, она препятствует ее дальнейшему распространению.

Есть у соды и еще одно вполне безопасное применение. Она хорошо подходит для очистки садового инвентаря и горшков. Хэнкок рекомендует приготовить густую абразивную пасту из соды и использовать ее для удаления засохшей земли и грязи с цветочных горшков и садовых инструментов.

Чем заменить пищевую соду

Грибные комарики, паутинные клещи и мучнистые червецы - частые незваные гости на комнатных растениях. Сода против них иногда используется в домашних рецептах, но гораздо больше шансов на успех дает, например, масло нима. Оно эффективно против широкого спектра вредителей: средство нарушает их жизненный цикл и препятствует размножению.

Как использовать масло нима для растений? Саманта Адлер обычно смешивает масло нима или медицинский спирт, а иногда оба средства, с мылом и водой вместо пищевой соды.

"Если я сталкиваюсь с сильным заражением паутинным клещом и масло нима не помогает, я использую химический акарицидный препарат с абамектином, бифентрином или этоксазолом", - рассказала она.

Хэнкок также отмечает, что если содовый раствор и дает положительный результат против вредителей, то, скорее всего, основную работу выполняет не сама сода, а другие компоненты смеси.

"Некоторые владельцы растений используют содовые спреи против паутинных клещей или трипсов, однако научные исследования не подтверждают их эффективность. Скорее всего, гораздо сильнее на вредителей воздействует поверхностно-активное вещество - масло или мыло, которое добавляют в раствор", - объяснил он.

Для борьбы с грибковыми инфекциями эксперты снова отдают предпочтение маслу нима. Оно естественным образом препятствует распространению грибковых спор и их проникновению в листья.

При этом масло не способно вылечить уже существующую грибковую инфекцию. Зато оно может остановить ее распространение на другие части растения или соседние растения.

Саманта Адлер также рекомендует при грибковых заболеваниях использовать медьсодержащие фунгициды.

Пищевая сода действительно может помогать против мучнистой росы, но с другими видами грибковых инфекций справляется значительно хуже.

"К сожалению, сода не является универсальным противогрибковым средством. Она, как правило, неэффективна против других видов грибков, вызывающих пятнистость листьев, корневую гниль или ржавчину", - отмечает Хэнкок.

Можно ли с помощью соды раскислить почву?

В целом, существует очень мало ситуаций, когда комнатному растению действительно необходимо самостоятельно менять кислотность почвы, считает Хэнкок. Несмотря на популярность советов использовать соду для повышения pH, специалист предостерегает от такого подхода.

"Для комнатных растений это обычно не требуется, поскольку большинство распространенных домашних культур предпочитают слабокислую почвенную смесь", - объяснил он.

Если вы все же считаете, что конкретному растению необходимо изменить кислотность грунта, лучше использовать другие методы. Сода из-за высокого содержания натрия способна навредить растению.

"Лучший способ скорректировать кислотность - использовать специальные почвенные добавки. Сначала нужно проверить грунт и определить, слишком ли он кислый или щелочной. Затем для повышения pH можно добавить садовую известь, а для его снижения - серу", - посоветовала Адлер.

Как писал Главред, многие неприхотливые цветы, такие как сансевиерия и замиокулькас, отлично чувствуют себя при слабом или искусственном освещении. А если дополнить интерьер фитолампой или использовать обычное потолочное освещение, то можно успешно выращивать даже филодендроны и монстеры. Детальнее читайте в материале: Какие цветы выживут в темноте: список растений для комнаты без окон.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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