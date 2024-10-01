Конденсата и плесени не будет: 5 растений, которые спасут ваш дом

С наступлением осени вы, вероятно, почувствовали, как воздух становится холоднее. Однако вместе с прохладной погодой могут возникнуть определенные проблемы в доме, например, чрезмерный конденсат на окнах по утрам.
Конденсат на окнах не только неудобно протирать ежедневно, он также может привести к более серьезным проблемам. Влага может привести к появлению плесени, особенно в темных и влажных помещениях, таких как ванная комната.
"Если ваши окна особенно запотели, это означает, что вам нужно снизить уровень влаги в вашем доме, и растения могут в этом помочь", - пояснила эксперт по растениям Крис Боннет, пишет Express.видео дня
Некоторые растения обладают удивительными свойствами очистки воздуха и могут стать отличными помощниками в борьбе с плесенью.
Английский плющ
Это растение не только избавляет воздух от плесени, но и очищает его от других вредных веществ. Оно лучше растет при ярком, непрямом освещении и нуждается в регулярном поливе. Важно держать ее подальше от домашних питомцев, поскольку ее листья токсичны для них.
Спатифиллум (мирная лилия)
Спатифиллум любит тень и высокую влажность, что делает его идеальным для мест, где образуется плесень. Он поглощает влагу через листья и не нуждается в прямом солнечном свете. Однако это растение также токсично для домашних животных.
Пальмы
Пальмы прекрасно помогают контролировать влажность в помещении. Они поглощают влагу через листья, что способствует уменьшению образования плесени. Виды, на которые стоит обратить внимание - пальма арека, бамбуковая пальма и карликовая финиковая пальма.
Сансевиерия (змеиное растение)
Известная также как "тещин язык", это выносливое растение хорошо справляется с плесенью. Оно любит яркий свет, но может расти и при слабом освещении. Сансевиерия поглощает влагу и идеально подходит для ванных комнат.
Орхидеи
Кроме того, что они выглядят привлекательно, орхидеи помогают уменьшить влажность в помещении. Они получают питательные вещества и влагу из воздуха вокруг них, что делает их полезными для борьбы с конденсатом.
Хлорофитум (паучок)
Это популярное комнатное растение прекрасно очищает воздух от вредных веществ. Оно нуждается в поливе только раз или два в неделю.
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