Конденсата и плесени не будет: 5 растений, которые спасут ваш дом

Шесть комнатных растений помогут избавиться от плесени и конденсата, а также предупредят их повторное появление.

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Шесть комнатных растений, которые помогут избавиться от конденсата / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, УНИАН

С наступлением осени вы, вероятно, почувствовали, как воздух становится холоднее. Однако вместе с прохладной погодой могут возникнуть определенные проблемы в доме, например, чрезмерный конденсат на окнах по утрам.

Конденсат на окнах не только неудобно протирать ежедневно, он также может привести к более серьезным проблемам. Влага может привести к появлению плесени, особенно в темных и влажных помещениях, таких как ванная комната.

"Если ваши окна особенно запотели, это означает, что вам нужно снизить уровень влаги в вашем доме, и растения могут в этом помочь", - пояснила эксперт по растениям Крис Боннет, пишет Express. видео дня

Некоторые растения обладают удивительными свойствами очистки воздуха и могут стать отличными помощниками в борьбе с плесенью.

Английский плющ

Это растение не только избавляет воздух от плесени, но и очищает его от других вредных веществ. Оно лучше растет при ярком, непрямом освещении и нуждается в регулярном поливе. Важно держать ее подальше от домашних питомцев, поскольку ее листья токсичны для них.

Спатифиллум (мирная лилия)

Спатифиллум любит тень и высокую влажность, что делает его идеальным для мест, где образуется плесень. Он поглощает влагу через листья и не нуждается в прямом солнечном свете. Однако это растение также токсично для домашних животных.

Пальмы

Пальмы прекрасно помогают контролировать влажность в помещении. Они поглощают влагу через листья, что способствует уменьшению образования плесени. Виды, на которые стоит обратить внимание - пальма арека, бамбуковая пальма и карликовая финиковая пальма.

Сансевиерия (змеиное растение)

Известная также как "тещин язык", это выносливое растение хорошо справляется с плесенью. Оно любит яркий свет, но может расти и при слабом освещении. Сансевиерия поглощает влагу и идеально подходит для ванных комнат.

Орхидеи

Кроме того, что они выглядят привлекательно, орхидеи помогают уменьшить влажность в помещении. Они получают питательные вещества и влагу из воздуха вокруг них, что делает их полезными для борьбы с конденсатом.

Хлорофитум (паучок)

Это популярное комнатное растение прекрасно очищает воздух от вредных веществ. Оно нуждается в поливе только раз или два в неделю.

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