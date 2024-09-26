Как не угробить богатый урожай: что можно посадить в октябре

Какие деревья и кусты сажать осенью - что можно посадить в огород в октябре.

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Что можно сажать в октябре-ноябре / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Skitterphoto, soncesad.com

Осенняя пора – одно их самых продуктивных времен года для опытных дачников и огородников. Ведь в эту пору года не только продолжается сбор урожая, но и закладываются основы для будущего сада.

Осенью многие предпочитают высаживать саженцы яблони зимнего срока созревания. При этом осенью закладку плодовых деревьев начинают, когда у саженцев созреет древесина, а заканчивают за 10-15 дней до стойкого замерзания почвы, уточняет кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Ольга Власова.

Какие деревья и кусты сажать осенью

Ученая напоминает о том, что в условиях Украины такие сроки наступают примерно в 1-2 декадах октября. С осени рекомендуется высаживать яблоню, а грушу и косточковые породы, такие как слива, вишня, черешня, алыча, абрикос можно высаживать весной. Однако допустима их посадка и осенью.

Важно помнить, что при отсутствии экстремальных условий зимой и своевременной посадки в деревьях осенью успевают зарасти раны на корнях и они активно начинают вегетировать весной. Она уточняет, что плодовые деревья сажают и весной, и осенью, а срок посадки зависит от погодных условий местности.

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По ее словам, саженцы, высаженные в сад, за осенний период приживаются, а раны на корнях начинают зарубцовываться, и образуются наплывы (каллюсы). При этом посаженные осенью деревья ранней весной трогаются в росте и избегают возможной засухи. Вместе с тем, при весенней посадке, деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.

Высадка саженцев

Власова рекомендует обращать внимание на то, чтобы саженец был подготовлен таким образом, чтобы после усадки почвы корневая шейка у саженцев, прищепленных на подвой, оказалась на уровне с почвой. Саженцы, привитые на клоновые подвои, высаживаются с таким расчетом, чтобы место прививки оказалось на 2-3 см выше уровня почвы, а корневая шейка углублялась в грунт. Это придает им лучшую стойкость и предохраняет корневую систему от подмерзания.

/ agronomy.com.ua

При этом важно помнить, что на зиму для защиты корней от подмерзания и для предотвращения раскачки дерева ветром его окучивают грунтом высотой 20-30 см.

Что известно об Институте защиты растений ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.

Что лучше сажать в октябре

В свою очередь доктор сельскохозяйственных наук, заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства Елена Кищак уточняет, что хорошо приживаются черешни, посаженные осенью, однако не позднее чем за две недели до замерзания почвы. При этом влажность воздуха повышена саженцы лучше приживляются.

Что известно об Институте садоводства Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

Она рекомендует перед тем, как саженцы черешни высаживать на участке, нужно вскопать почву и внести удобрения в расчете на каждый квадратный метр:

навоз – 4-6 кг на квадратный метр;

суперфосфат – 60-70 грамм;

калийная соль – 30 граммов.

/ agronomy.com.ua

Как правильно высаживать черешню

В то же время на плодородных почвах глубина посадочных ям - 50 см и ширина 60. Если почва песчаная, лучше готовить более глубокие ямы — метр на метр. На дно посадочной ямы для черешни лучше насыпать 6-7 кг перегноя и перемешать его с плодородным слоем почвы, при этом можно использовать свежий навоз. Однако его нужно отделить слоем почвы 20-30 см от корневой системы черешни, чтобы навоз не попал корни, добавила Кищак.

/ Инфографика: Главред

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