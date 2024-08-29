Некоторые из растений могут создавать серьезные проблемы для садоводов.

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Некоторые растения не стоит сажать рядом с малиной / коллаж: Главред, фото: pixabay

В зависимости от того, как размещены растения, можно понять, будет ли урожай на участке. Малина - довольно специфическое растение, поэтому возле нее стоит хорошо думать, высаживать ли новые культуры, считают эксперты Тһеѕрцѕе.

Почему некоторые растения нельзя сажать с малиной?

Во-первых, конкуренция за воду. Некоторые культуры не хотят делить с малиной питательные вещества, воду или даже свет.

Другие будут опасными, ведь могут передавать болезни растений, которые могут нанести вред малине.

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Именно поэтому, чтобы получить здоровый и богатый урожай, необходимо правильно выбирать растения для соседства с малиной.

Какие растения нельзя сажать с малиной?

Виноград

Редис и петрушка

Облепиха, бузина, хоста, жасмин

Клубника, земляника, голубика, черника, дикая и культивируемая малина

Баклажаны

Картофель

Помидоры

Перец

Бойзенборд, ежевика и крыжовник

Что за ягода малина? Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

Что не любит малина?

Виноград серьезно агрессирует и может полностью подавить рост малины, как результат - ваши кусты могут пропасть.

Если сажать редиску и петрушку рядом с малиной, эти культуры плохо влияют на ее рост, а также ухудшают ее вкус.

Облепиха, бузина, хоста, жасмин - не лучшие соседи для малины, поскольку могут конкурировать с ней за ресурсы.

Если рядом с малиной высадить клубнику, землянику, чернику и голубику, это тоже может из-за дефицита питательных веществ повлиять на урожайность и качество ягод.

Например, для процветания черники нужна кислая почва, тогда как малине нужна лишь умеренно кислая. Посадка обоих плодов вместе позволит процветать только одному из них.

В то же время земля, которая была засажена клубникой в течение четырех лет и более, может сформировать популяцию болезней, вызывающих гниль корней, и не должна использоваться при посадке малины.

Еще один распространитель вертициллезной корневой гнили -баклажан.

Картофель может распространять вирус вертицилеза на малину.

С перцем ситуация гораздо сложнее - следует избегать посадки малины на участке, где выращивали перец, пока не прошло четыре года.

Так же и помидоры, принадлежащие к семейству пасленовых, могут переносить вертициллезную корневую гниль, которая может поразить малину. Если в течение четырех лет в почве возле растений не было помидоров, участок безопасен для посадки.

Необходимо избегать посадки малины вблизи похожих плодов бойзенборда, ежевики и крыжовника, чтобы предотвратить передачу грибковых заболеваний, передающихся через почву.

Напомним также, как правильно подготовить кусты малины к зиме. Какой высоты оставлять малину на зиму и когда обрезать ее - Главред собрал полезную информацию.

А также как подготовить клубнику к зиме. Именно это обеспечит вам хороший урожай в следующем году .

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