В зависимости от того, как размещены растения, можно понять, будет ли урожай на участке. Малина - довольно специфическое растение, поэтому возле нее стоит хорошо думать, высаживать ли новые культуры, считают эксперты Тһеѕрцѕе.
Почему некоторые растения нельзя сажать с малиной?
Во-первых, конкуренция за воду. Некоторые культуры не хотят делить с малиной питательные вещества, воду или даже свет.
Другие будут опасными, ведь могут передавать болезни растений, которые могут нанести вред малине.
Именно поэтому, чтобы получить здоровый и богатый урожай, необходимо правильно выбирать растения для соседства с малиной.
Какие растения нельзя сажать с малиной?
- Виноград
- Редис и петрушка
- Облепиха, бузина, хоста, жасмин
- Клубника, земляника, голубика, черника, дикая и культивируемая малина
- Баклажаны
- Картофель
- Помидоры
- Перец
- Бойзенборд, ежевика и крыжовник
Что за ягода малина?
Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".
Что не любит малина?
Виноград серьезно агрессирует и может полностью подавить рост малины, как результат - ваши кусты могут пропасть.
Если сажать редиску и петрушку рядом с малиной, эти культуры плохо влияют на ее рост, а также ухудшают ее вкус.
Облепиха, бузина, хоста, жасмин - не лучшие соседи для малины, поскольку могут конкурировать с ней за ресурсы.
Если рядом с малиной высадить клубнику, землянику, чернику и голубику, это тоже может из-за дефицита питательных веществ повлиять на урожайность и качество ягод.
Например, для процветания черники нужна кислая почва, тогда как малине нужна лишь умеренно кислая. Посадка обоих плодов вместе позволит процветать только одному из них.
В то же время земля, которая была засажена клубникой в течение четырех лет и более, может сформировать популяцию болезней, вызывающих гниль корней, и не должна использоваться при посадке малины.
Еще один распространитель вертициллезной корневой гнили -баклажан.
Картофель может распространять вирус вертицилеза на малину.
С перцем ситуация гораздо сложнее - следует избегать посадки малины на участке, где выращивали перец, пока не прошло четыре года.
Так же и помидоры, принадлежащие к семейству пасленовых, могут переносить вертициллезную корневую гниль, которая может поразить малину. Если в течение четырех лет в почве возле растений не было помидоров, участок безопасен для посадки.
Необходимо избегать посадки малины вблизи похожих плодов бойзенборда, ежевики и крыжовника, чтобы предотвратить передачу грибковых заболеваний, передающихся через почву.
Напомним также, как правильно подготовить кусты малины к зиме. Какой высоты оставлять малину на зиму и когда обрезать ее - Главред собрал полезную информацию.
А также как подготовить клубнику к зиме. Именно это обеспечит вам хороший урожай в следующем году .
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