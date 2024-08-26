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Как правильно подготовить кусты малины к зиме: на следующий год будет бешеный урожай

Юлия Закрепа
26 августа 2024, 00:43
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Какой высоты оставлять малину на зиму и когда обрезать ее - Главред собрал полезную информацию.
Как правильно подготовить кусты малины к зиме: на следующий год будет бешеный урожай
Когда нужно обрезать верхушки у малины / коллаж: Главред, фото: unsplash

Когда нужно обрезать верхушки у малины и как правильно ухаживать за ней - интересные советы вы найдете в материале Главреда. Известно, что обрезка малины имеет важную роль для самого растения, ведь такая процедура влияет на его здоровье и будущую производительность. Если вы будете регулярно обрезать малину, тогда куст будет держать свою форму и будет способствовать проникновению света и воздуха к побегу.

Как правильно обрезать малину осенью на зиму

Опытные садоводы рассказали, чтобы максимально подготовить растение к зиме, стоит обеспечить куст малины многими полезными веществами.

Известно, что осенняя обрезка малины - это лучшая подготовка куста к холодной зимней поре. Такая процедура помогает растению пережить холодный период с минимальными потерями. Во время обрезки малины, стоит удалили все слабые, поврежденные и больные побеги, ведь они могут распространять инфекции в растении. Обрезать необходимо двухлетние ветви, которые уже плодоносили в этом году - обычно они имеют коричневый цвет. Также удалять нужно и слабые побеги - они имеют зеленый цвет, больше похожи на траву.

Специалисты советуют обрезанные ветви сжечь, чтобы навсегда уничтожить вредителей, которые зимуют в них. Помните, что расстояние между кустами малины должно быть не менее 60 см, поэтому если кусты разрослись их следует обрезать. Во время появления первого снежного покрова, стоит кусты малины окучить снегом. Специалисты отмечают, что правильная обрезка улучшит воздухообмен и проникновение света к молодым ветвям, которые затем дадут огромный урожай вкусных ягод.

Когда вырезать старую малину

Также стоит помнить, если ваши кусты малины разрослись намного больше, то лучше пересадить их на новое место. Специалисты не рекомендуют затягивать с осенней обрезкой старой малины. Обрезать кусты малины необходимо примерно за 2-3 недели до наступления холодов - стоит удалять все сломанные, больные и поврежденные насекомыми побеги.

Можно ли обрезать малину в декабре

Одной из самых распространенных ошибок является слишком ранняя или слишком поздняя обрезка. В первом случае растение может не успеть восстановиться до наступления холодов, а во втором - ослабленные побеги не смогут пережить зиму.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать малину на зиму:

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