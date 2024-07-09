УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Головоломка для самых зорких: нужно найти кольцо за 6 секунд на огороде

Анна Ярославская
9 июля 2024, 01:34
10
Внимательные мастера головоломок смогут заметить кольцо среди этого роскошного сада за шесть секунд или даже меньше.
Головоломка:
Головоломки не дадут мозгу состариться / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки и оптические иллюзии, с одной стороны, являются просто развлечением. Но в то же время они помогают вашему мозгу оставаться в тонусе до самых преклонных лет. Игры, которые тренируют зрительные способности, стимулируют разум и помогают мыслить ясно и уметь сосредотачиваться.

Если вы хотите провести тренировку зрения прямо сейчас, то попробуйте разгадать непростую головоломку.

На картинке изображен огород. Рассмотрите внимательно детали - где-то там среди подсолнухов и прорастающей моркови спрятано золотое кольцо, пишет Mirror.

видео дня

Чтобы доказать свое превосходное зрение, нужно решить головоломку максимально быстро. Для этого установите таймер всего на шесть секунд и посмотрите, сможете ли вы разглядеть кольцо в этой сложной оптической иллюзии.

Видите ли вы золотое кольцо на картинке
Видите ли вы золотое кольцо на картинке / mirror.co.uk

Когда ваши глаза будут перемещаться по изображению, вы увидите ярко-оранжевую морковь. Милые черные кролики сидят рядом с садовой лопатой, тачкой и величественными подсолнухами, возвышающимися над всей сельской сценой. Вокруг изображения расположены несколько белых заборов.

Хотя на первый взгляд это не заметно, но среди хаоса на ферме есть и золотое кольцо.

Если шесть секунд истекли, а вы еще не обнаружили кольцо, переведите взгляд на пространство между подсолнухами и тачкой. Вы увидите золотую полосу, венчающую верхушку моркови.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если же вы справились с поставленной задачей, то стоит бросить себе еще один вызов - в следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать бобра среди большого количества капибар. Это нелегко будет сделать, ведь бобер спрятался очень хорошо.

Также попробуйте отыскать сову на картинке. Она настолько хорошо спряталась, что с первого взгляда невозможно понять, где именно она может быть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

00:55 Украина
Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решение

Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решение

23:18 Политика
Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощь

Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощь

22:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 8674

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ 5463

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света 5065

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали 2197

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

Последние новости

02:30

РФ выбрала новые цели: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

02:10

Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви: домашние средства за копейкиВидео

01:34

Головоломка для самых зорких: нужно найти кольцо за 6 секунд на огороде

00:55

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

08 июля, понедельник
23:28

55-летний Уилл Смит и его 52-летняя жена в третий раз станут родителями - СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:18

Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решениеФото

23:17

Обстрел "Охматдета" показал лицо РФ: ЕС и США хотят расследования

23:13

Россия прорывала ПВО Киева с ночи: когда ждать следующий массированный обстрел — прогноз

22:34

Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощьФото

Реклама
22:21

Черная лента и слезы: Элина Свитолина рассказала миру про ракетный обстрелФотоВидео

21:51

"Танцы на крови": Алина Гросу показала, как "отрывается" во время обстрела РФ по Украине

21:32

Дьявольский замысел самых православных генералов предельно очевиденмнение

21:19

России не видать прямых поставок "Шахедов" от Китая — и вот почему

21:16

Как удалить пятно от тонального крема: что делать, чтобы справиться с пакостью

21:07

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталямиФото

20:37

"Пытались убить": во время атаки РФ на Украину завалило квартиру украинского музыканта

20:22

В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

19:57

Бандеру и Коновальца планируют перезахоронить - где и для чего

19:50

Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты

19:50

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Реклама
19:32

Детям, которые находились в "Охматдете" во время атаки РФ, сейчас спасают жизни: детали

19:18

Не забыл - новый тренер Милана пришел к журналистам с украинским флагом

19:16

Чем лучше всего чистить стиральную машину: как справиться с застарелой проблемой

18:56

"Я думал, что погибну": известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву

18:54

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:45

Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

18:41

Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

18:35

Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

18:18

Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врачФото

18:11

Байден окончательно решил, будет ли участвовать в президентской гонке

18:01

Нарушений безопасности не было: Крамаров объяснил, что произошло на аэродроме в Миргороде

17:51

Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

17:42

"Это лицо России" - украинская чемпионка высказалась о сегодняшнем обстреле

17:34

Загадку природы отгадают только самые сметливые: что будет, если расплавить соль

17:30

Польша подумывает сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление Зеленского и Туска

17:11

"Выродки из Кремля": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по "Охматдету"

17:09

Зеленский "разнес" попытки Орбана втянуть Украину в "мир" с Путиным

17:08

Почему желтеют огурцы и листья в открытом грунте: как спасти урожай

16:51

Десятки погибших и более сотни раненых: что известно о жертвах российской атакиФото

16:43

Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"

Реклама
16:29

В Польше хотят создать легион из украинских добровольцев - Зеленский

16:18

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

16:15

Средство от комаров своими руками: как справиться с нашествием надоедливых насекомых

16:03

"Ответ будет": в ГУР пообещали отомстить РФ за кровавые удары по больницам

16:00

"Чистый террор": на Западе отреагировали на удар РФ по детской больнице в Киеве

15:51

Почти финал в полуфинале - Испания-Франция, все что нужно знать о матче

15:38

Спланированные цели РФ: Жорин высказался об ударах по жилым домам и Охматдету

15:25

Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

15:24

Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

15:11

Чем можно запитать компьютер, если нет света: простые совету спасут работу и деньги

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять