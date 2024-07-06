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Смогут угадать только гении: нужно найти сову за 7 секунд

Алёна Воронина
6 июля 2024, 04:30
32
Трудно будет заметить птичку, которая настолько искусно спряталась.

Загадка, девушка.
Нужно найти сову за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: Reddit, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии - это сногсшибательные образы, которые бросают вызов нашему восприятию и проверяют наши навыки наблюдения. С помощью таких загадок можно проверить, насколько вы внимательный человек. Но в то же время выполнение подобных заданий поможет потренироваться, и со временем разнообразные подобные загадки не будут для вас казаться такими сложными.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать сову на картинке, пишет jagranjosh. Она настолько хорошо спряталась, что с первого взгляда невозможно понять, где именно она может быть.

видео дня

Такому мастерству этой птички можно только позавидовать - она сумела найти такой тайник, в котором отыскать ее смогут лишь единицы.

Загадка усложняется еще и тем, что разгадать ее нужно за ограниченное количество времени - всего за 7 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и отыскать сову настолько быстро, как только вам удастся.

Загадка
Надо найти сову за 7 секунд/ Reddit

А когда разгадаете эту загадку, можете поделиться ею со своими родными - возможно, они также захотят себя проверить.

Внизу мы оставили свой ответ.

Загадка
Непросто будет найти сову/ Reddit

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд. Где именно спряталась ошибка - это удастся понять только самым внимательным.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только единицы найдут слово за 5 секунд. Придется очень хорошо постараться, чтобы заметить, где именно спрятано это слово.

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