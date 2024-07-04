Что означает слово "підщурити": лишь единицы знают правильный ответ

Не всем известно, какое на самом деле значение у этого слова, ведь в наше время оно уже используется довольно редко.

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Что означает слово "підщурити"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Приходилось ли вам раньше слышать слово "підщурити"? В наше время оно используется редко, поэтому и на вопрос, каково его точное значение, смогут ответить немногие.

В наше время вместо этого слова мы используем два других. Но для пополнения словарного запаса нелишним будет знать также вышеупомянутое слово. Его значение объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Знакомо ли вам слово "підщурити"? Что же оно означает? "Підщурити" означает "підбурити", "нацькувати". Оно редко употребляемое, но, согласитесь, весьма интересное. Поэтому я решила вас "підбурити" чаще употреблять слово "підщурити", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, что означает слово "підщурити":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, о ком говорят "горобці в голові цвірінькають". В таких случаях также говорят "вітер у голові грає" или "вітер в голові свище", а также "зайчики у голові стрибають".

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "гріти чуба". Такое выражение на самом деле совсем не про "чуб" - настоящее значение удивит многих людей.

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