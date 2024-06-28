УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Загадка для тех, у кого "орлиное зрение": надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд

Алёна Воронина
28 июня 2024, 04:15
27
Только чрезвычайно наблюдательные люди смогут отыскать иглу, да еще и сделать это настолько быстро.
Девушка, загадка
Надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Dudolf

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом потренировать свой мозг и улучшить свои навыки решения логических задач. Часто подобные загадки требуют применения нестандартного креативного мышления - без такого подхода добраться до разгадки будет очень сложно.

Подобные загадки могут не только помочь обострить внимательность, но и научить быстро мыслить и в ускоренном темпе находить ответы на сложные вопросы.

В следующей загадке нужно будет отыскать иголку в стоге сена - в прямом смысле слова. Сложную загадку создал венгерский художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás).

видео дня

Наверное, все слышали очень известный фразеологизм "искать иголку в сене (или соломе)", который означает, что что-то невозможно найти или обнаружить. Теперь это выражение трансформировалось в конкретную загадку, в которой возможно отыскать иголку, однако очень сложно.

Задание усложняется еще и тем, что его нужно выполнить всего за 8 секунд, что точно будет непросто. Но если хорошо постараться и приложить усилия, то точно удастся выполнить это задание.

Загадка
Нужно найти иголку в стоге сена за 8 секунд/ Dudolf

А когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям - возможно они также будут не против проверить свою внимательность и наблюдательность.

Правильный ответ можно подсмотреть внизу. Но советуем сперва самостоятельно попробовать разгадать загадку.

Загадка
Непросто будет заметить иглу/ Dudolf

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с ястребиным зрением найдут спрятанную зубную щетку. Сложная загадка будет под силу немногим - лишь единицы с ней справятся. Придется приложить много усилий.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самые внимательные найдут кита среди слонов за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятался кит. Придется приложить немало усилий.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

00:11 Украина
В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500

23:15 Украина
Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:32 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 3286

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко 1672

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил 1634

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию 1612

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

Последние новости

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 6082 за 19 секунд

04:50

"Смерть пережить легче". Харчишин рассказал о тяжелой болезни сына

04:15

Загадка для тех, у кого "орлиное зрение": надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд

03:33

Что будет, если Китай нападет на Тайвань: Жданов заявил о напряженной ситуации

02:52

Ремонт влетит в копеечку: где нельзя ставить микроволновку - популярная ошибкаВидео

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
02:16

21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта

01:46

О чем Путин попросил Ким Чен Ына: Жданов раскрыл детали

00:14

"Почти скелет": Анджелина Джоли весит шокирующие 44 килограмма

00:11

Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

Реклама
27 июня, четверг
23:52

Они что-то нашли: мать Кардашьян в слезах рассказала о результате медицинского исследования

23:15

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500ФотоВидео

22:54

"Когда я захочу это сделать": Каменских сделала серьезное заявление про развод

22:32

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:22

Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в автоВидео

22:12

США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - FT

21:58

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

21:44

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

21:19

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

21:17

Красавица "Хак Ту": Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразеВидео

20:27

Обновление данных: в Минобороны жестко высказались о продлении сроков

Реклама
19:47

Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев

19:43

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

19:00

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

18:51

В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для беженцев-украинцев : кому обещают деньги

18:47

Союз потребителей коммунальных услуг требует заставить главу Укрэнерго декларировать состояние

18:34

Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой: враг идет на крайние меры - Bild

18:33

Популярный украинский актер-воин женился: трогательная история предложения

18:22

Графики отключения света на 28 июня: как часто будут выключать электроэнергию

18:14

Как избавиться от ос раз и навсегда: проверенные дедушкины способы помогут

17:58

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

17:56

На Харьковщине бои на новом направлении, ситуация ухудшилась - Deep State

17:51

"Победа с помощью технологий": в Украине разработали проект на основе искусственного интеллекта "ОЧИ", в чем он заключается

17:49

Русские пропагандисты сорвались в эфире и высказали всеВидеоблоги

17:47

"Ситуация на фронте может ухудшиться": генерал назвал 3 составляющие, чтобы сорвать планы РФ

17:41

Украине предлагали 5 альтернатив F-16: эксперт объяснил, почему не дошло до сделки

17:29

Укрепится здоровье: что нужно добавить в воду для умывания - приметы

17:28

ВСУ перешли в наступление в Часовом Яру и выбили врага: детали успешной операции

17:20

На Харьковщине расширят принудительную эвакуацию: Синегубов раскрыл, кто в зоне риска

17:19

Популярный украинский актер впервые стал отцом

16:39

Украина подписала соглашение по безопасности с ЕС и еще 2 странами: что предполагается

Реклама
16:38

Страна-союзник РФ тонко "уколола" режим Путина и сделала заявление по Украине

16:33

"Никто и знать не будет": Китай может начать прямые поставки оружия для РФ - Жданов

16:19

Все в дыму: РФ ударила по жилым домам и общежитию харьковского университета

16:12

Владимир Остапчук отреагировал на упреки про свою отсрочку "по блату"

15:50

"Нужны следующие шаги": Зеленский сделал важное заявление о продолжительности войны

15:46

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

15:29

Венгрия разразилась дерзким требованием к Украине по Закарпатью: СМИ узнали детали

15:24

Байден готовится перейти ко второй части плана Трампамнение

15:15

Плен или суд Божий: стала известна судьба заблокированных в Волчанске россиян - ВСУ

15:02

Алсу показала своего сына и сделала заявление после развода

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять