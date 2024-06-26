Что такое "горобина ніч": правильный ответ знают единицы

Некоторые слова и выражения, которые в наше время уже используются довольно редко, остаются знакомыми лишь небольшому количеству людей. К таким выражениям также относится фразеологизм "горобина ніч".
Сталкивались ли вы с тем, что, услышав это словосочетание в разговоре с другими людьми, не могли вспомнить, какое же его значение?
Что именно означает это выражение, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Знаете ли вы, что такое "горобина ніч"? Я почему-то думала, что "горобина ніч" - это короткая летняя ночь, потому что воробей - маленькая птица. Выяснилось, что всё совсем не так" - отметила она.
На самом деле "горобина ніч" - это ночь темная, бурная, с дождем, градом и даже молниями.
"Почему "горобина"? Вероятно потому, что, согласно мифам, воробьи издавна считались очень коварными птицами. Вот кто бы мог подумать", - сказала Багний.
Смотрите видео с объяснением, что такое "горобина ніч":
@sametak1064 Знаете ли вы, что такое рябиновая ночь? #правильноукраїнською#фразеологизмы#мова#українськийтікток#українськамова#цікаве♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "як бобер в салі". Такое выражение можно услышать нередко, но не все знают, что оно на самом деле означает.
Также ранее Багний рассказала, есть ли разница между словами "птиця" и "птах". Одно из этих слов чаще используется в фольклоре. Но не все знают, можно ли между обоими терминами поставить знак равенства.
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