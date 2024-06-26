Что такое "горобина ніч": правильный ответ знают единицы

Не всем известно, что на самом деле означает этот фразеологизм.

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Что такое "горобина ніч"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Некоторые слова и выражения, которые в наше время уже используются довольно редко, остаются знакомыми лишь небольшому количеству людей. К таким выражениям также относится фразеологизм "горобина ніч".

Сталкивались ли вы с тем, что, услышав это словосочетание в разговоре с другими людьми, не могли вспомнить, какое же его значение?

Что именно означает это выражение, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Знаете ли вы, что такое "горобина ніч"? Я почему-то думала, что "горобина ніч" - это короткая летняя ночь, потому что воробей - маленькая птица. Выяснилось, что всё совсем не так" - отметила она.

На самом деле "горобина ніч" - это ночь темная, бурная, с дождем, градом и даже молниями.

"Почему "горобина"? Вероятно потому, что, согласно мифам, воробьи издавна считались очень коварными птицами. Вот кто бы мог подумать", - сказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "горобина ніч":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "як бобер в салі". Такое выражение можно услышать нередко, но не все знают, что оно на самом деле означает.

Также ранее Багний рассказала, есть ли разница между словами "птиця" и "птах". Одно из этих слов чаще используется в фольклоре. Но не все знают, можно ли между обоими терминами поставить знак равенства.

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