"Птиця" и "птах" - есть ли разница между словами: не все знают правильный ответ

Одно из этих слов чаще используется в фольклоре. Но можно ли между обоими терминами поставить знак равенства?

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Есть ли разница между словами "птиця" и "птах"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Нередко при использовании слов "птиця" и "птах" могут возникать сомнения, а правильно ли использовать то или иное слово в определенном контексте, и абсолютно ли тождественное значение они имеют.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, есть ли разница между этими словами.

"Есть такая поговорка: "кожна птиця знайде свого Гриця". А мы попробуем найти разницу между словами "птиця" и "птах" и узнаем, можно ли называть "домашніх птахів" "птицею". Конечно можно, так и говорим - "домашня птиця", - отметила Багний. видео дня

В то же время она добавила, что слово "птиця" чаще встречается в фольклоре.

"Все же слышали о "птиці-молодиці" или о "жар-птиці"? Но в целом "птиця" и "птах" - это одно и то же", - подытожила Багний.

Смотрите видео с объяснением, есть ли разница между словами "птиця" и "птах":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "щавЕль" или "щАвель". Нередко встречаются случаи, когда это слово неправильно подчеркивают.

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