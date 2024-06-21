Как правильно - "щавЕль" или "щАвель": какую ошибку делают многие украинцы

Слово "щавель" именно летом находится в активном употреблении, ведь именно в это время растение активно растет и очень часто используется в пищу. Но нередко можно услышать, что при употреблении этого слова в украинском языке ударение в нем ставят неправильно.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно ставить ударение в этом слове.
"Лето - пора готовить зеленый борщ. Чтобы приготовить зеленый борщ, нам нужен "щавЕль". Или "щАвель"? Кто-то говорит "щавЕль", кто-то говорит "щАвель", но правильное ударение только одно. Запомните, в слове "щавель" ударение падает на второй слог. Поэтому, чтобы приготовить зеленый борщ, нам нужен "щавЕль", - пояснила Багний.видео дня
Смотрите видео с объяснением, как правильно – "щавЕль" или "щАвель":
@sametak1064 ЩавЕль чи щАвель? Як правильно? #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськамова#наголоси#навчвння#нмт♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "давати горобцям дулі". Такое выражение можно услышать нередко. Но воробьи здесь на самом деле ни при чем - имеется в виду совсем другое.
Также ранее Ольга Багний чем отличаются цифры и числа. Эти слова не стоит путать, ведь каждое из них имеет свое значение.
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