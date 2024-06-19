Чем отличаются цифры и числа: интересные нюансы, о которых стоит знать всем

Время от времени бывает и такое, что даже носители языка могут ошибаться и путать слова, которые слышат практически каждый день. К таким словам, например, могут попасть "цифри" и "числа".
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какие нюансы нужно знать о значении этих слов.
"Мы поговорим о "цифрах" и о "числах". Есть ли между ними разница? А разница есть. Запомните, цифр есть десять - от 0 до 9. 10 - это уже число, которое мы обозначаем двумя цифрами - единицей и нулем", - отметила Багний.видео дня
Число - это количество, а цифра - это знак для обозначения количества.
"Так как слово состоит из букв, так и числа состоят из цифр. Например, 4 и 7 - это цифры, а 47 - это уже число", - сказала Багний.
Смотрите видео о том, чем отличаются цифры и числа:
@sametak1064 Цифра и число - это одно и то же? Или нет? #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськамова#нмт♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "ламать шапку". Это выражение в украинском языке можно заменить несколькими другими фразеологизмами.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "його/її ґедзь вкусив". Мы можем часто слышать такое выражение. Но знаете ли вы, что оно означает на самом деле?
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