В Украине серьезно похолодает и налетят дожди с грозами: синоптик назвала дату

Нашу страну накроют дожди и грозы, а температура воздуха существенно снизится.

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Погода в Украине ухудшится/ УНИАН

Погода в Украине станет немного холоднее с четверга, 20 июня - наше государство накроет холодный атмосферный фронт. Снижение температуры воздуха в ряде областей будет сопровождаться дождями и грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в среду, 19 июня, погода в нашем государстве еще будет преимущественно бездождевой и жаркой. А вот уже 20 июня ситуация с погодой изменится.

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"20 июня в Украину приедет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20...+25 градусов, а в северных районах Черниговщины и Сумщины даже до +18...+22 градусов! Снижение температуры воздуха в четверг, разумеется, будет сопровождаться дождями и грозами. Однако восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары", - отметила Диденко.

В Киеве 20 июня также похолодает. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +20...+23 градуса, предполагается кратковременный дождь с грозой.

Погода в Украине 20 июня/ meteoprog

Погода в Украине 19 июня

В среду, 19 июня, в Украине в течение дня ожидается +28...+32 градуса, на юге до +34 градусов. Дождей почти не будет, лишь на Волыни, Черниговщине и Сумщине будут локальные дождики.

В Киеве 19 июня ожидается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +28...+30 градусов.

Погода в Украине 19 июня/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода и ударит +31. Погода станет намного теплее, а осадки отступят. Однако в ряд областей через несколько дней снова вернется похолодание.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю. В большинстве регионов погода ожидается стабильной с постепенным повышением температуры воздуха, рассказал Кибальчич.

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