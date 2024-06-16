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Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

Алексей Тесля
16 июня 2024, 16:25
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В большинстве регионов погода ожидается стабильной с постепенным повышением температуры воздуха, рассказал Игорь Кибальчич.
Погода
В Украине прогнозируют дожди и повышение температуры / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/olkuszanin

На следующей неделе прогнозируется летняя погода с периодическими дождями и преобладанием тёплой, местами жаркой воздушной массы, рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Как пишет он в прогнозе на Мeteoprog, благодаря поступлению воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы, в западных областях Украины ожидается неустойчивая погода – периодически будут проходить дожди в сопровождении гроз, местами не исключены сильные шквалы и крупный град.

Вместе с тем в остальных регионах погода ожидается более стабильной с постепенным повышением температуры воздуха, особенно на юге и юго-востоке.

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Прогноз погоды в Украине с 17 по 23 июня

Понедельник, 17 июня

В северных, центральных и восточных регионах, днём в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, местами значительные осадки. В отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер западный / северо-западный, 5 – 10 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +13…+18 °С.
  • Днём: температура воздуха +21…+26 °С, на юге +26…+31 °С.

Вторник, 18 июня

Без существенных осадков, на Севере Левобережья и местами в центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +13…+18 °С, на юго-востоке до +20 °С.
  • Днем: температура воздуха +24…+29 °С, на юге местами до +32 °С.

Среда, 19 июня

Без осадков ночью, днём в западных и Киевской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер в западной части южный, 5 – 10 м/с, на остальной территории переменных направлений, 3 – 8 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +13…+18 °С, на юго-востоке до +21 °С.
  • Днем: температура воздуха +27…+32 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Четверг, 20 июня

В центральных, северных и восточных областях пройдут дожди с грозами, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, на Левобережье днём местами порывы, 15 – 17 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +10…+15 °С, в южных и восточных областях +17…+22 °С.
  • Днем: температура воздуха +20…+25 °С, на юге и в Крыму +26…+31 °С.

Пятница, 21 июня

Без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +11…+16 °С, в южных областях до +18 °С.
  • Днем: температура воздуха +22…+27 °С.

Суббота, 22 июня

Сохранится преимущественно сухая устойчивая погода, только днём в западных областях местами пройдёт небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 5 – 10 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +12…+17 °С.
  • Днем: температура воздуха +27…+32 °С.

Воскресенье, 23 июня

В западных областях местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.

  • Ночью: температура воздуха +16…+21 °С.
  • Днем: температура воздуха +29…+34 °С, на юге местами +36 °С.

Какой будет погода в Украине – прогноз синоптиков:

Град, шквалы, смерчи и +36 градусов ожидаются в июне, прогнозировал метеоролог Игорь Кибальчич. Месяц будет теплым. Средняя температура ожидается на уровне +19-24 градуса.

Ударит температура +32 и будут сильные грозы, предупредил синоптик. Местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Ранее появился прогноз о том, что на востоке и в центре будет сухо. На западе +22-27 градусов днем, на юге и востоке – от +26 до +32. На севере и в центре от +25 до +29 градусов. В Киеве будет сухо и тепло – ориентировочно +27…+28 градусов.

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