Град, шквалы, смерчи и +36 градусов: какой будет погода в июне 2024 года

Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. Также могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

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Какой будет погода в июне 2024 года/ фото: unsplash.com

Погода в Украине в июне 2024 года будет теплой с периодической жарой. Но в то же время активизируется грозовая деятельность и связанные с ней опасные явления погоды, такие как град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Поэтому стоит быть готовыми к грозовым ливням и другим опасным метеорологическим явлениям. Таким прогнозом погоды на первый день лета поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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В июне температурный фон в большинстве европейских стран может быть выше нормы на 1-4 градуса. Температура будет в пределах климатической нормы только в северо-западной и западной Европе. Осадки будут неравномерными, но наибольшее их количество предполагается в странах Центральной и частично Восточной Европы.

На территории Украины июнь также ожидается теплым, местами жарким, отмечает синоптик. Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1,5-3 градуса выше средних многолетних показателей и будет колебаться в диапазоне +19...+24 градуса.

"Максимальные дневные значения в отдельные дни могут достигать +31...+36 градусов (преимущественно в юго-восточной части). В пределах нормы июнь прогнозируется только на крайнем западе страны, в Карпатском регионе, а также в районе Полесья", - рассказал Кибальчич.

Погода в июне 2024/ meteoprog

Какими будут осадки в июне 2024 года

Осадки в первый месяц лета будут распределяться по территории Украины очень неравномерно. Но ожидается, что наиболее влажным июнь будет в западных и северных областях - там может выпасть до 120-250% от климатической нормы. А на юго-восточной части нашего государства сложится совсем другая ситуация - там также будут дожди, однако их будет гораздо меньше и они будут не такими интенсивными, как на правобережье.

"Кроме того, за счет роста общей неустойчивости атмосферы и активизации грозовых процессов в течение месяца в Украине возможны эпизоды опасных и стихийных явлений погоды, такие как сильные локальные ливни, крупный град, разрушительные шквалы", - отметил метеоролог.

Также он предупредил, что в южных и восточных областях может усилиться засуха и возрасти пожарная опасность из-за накопленного дефицита осадков и высоких температурных показателей. Если не будет существенных дождей, то условия для выращивания сельскохозяйственных культур будут оставаться неблагоприятными.

Погода в Киеве в июне 2024/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +32 градуса - синоптик назвала дату сильной жары. Скоро температура в Украине резко возрастет, но также нас ждут дожди с грозами.

Также сообщалось, что почти всю Украину будут заливать дожди - будут штормовой ветер и грозы. Синоптики предупреждают, что в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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