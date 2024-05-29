В Украину ворвалась новая магнитная буря: будет ли угроза здоровью

Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури вырастет до 4-х баллов.

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Украину накрывает новая магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Украину накрывает новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитная активность началась 22 мая. Тогда магнитная буря была на уровне 3-х баллов. Уже на следующий день ее мощность выросла до 5-ти баллов. Следующие три дня она держалась на уровне 4-х баллов. Ожидалось, что после этого мощность бури должна была пойти на спад, но она лишь усилилась.

27 мая магнитная буря ударила с новой силой - почти 6 баллов. 28 мая геомагнитный шторм внезапно обрушился до 3-х баллов, но уже 29 мая он вновь вырос до 4-х. Ожидается, что 30 мая он опустится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

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Украину накрывает новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса Х2. Сообщается, что 29 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 77 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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