Штормовой ветер и грозы: почти всю Украину будут заливать дожди

Синоптики предупреждают, что в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 31 мая / фото: unsplash.com

Погода в Украине 31 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только на территории Крыма, большинства западных, Винницкой, Одесской, Херсонской областей.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет шквалистый ветер во время грозы. Также в этот день могут быть сильные ливни. В то же время температура воздуха повысится до +30 градусов. А вот уже 1-2 июня температура воздуха впервые пересечет отметку 30 и повысится до 32 градусов тепла.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 31 мая / фото: ventusky

Погода 31 мая

В Украине 31 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами во всех областях, кроме южных и Днепропетровской областей. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +28

По данным meteoprog, 31 мая в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Харьковской и Днепропетровской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 31 мая / фото: meteoprog

Погода 31 мая в Киеве

В Киеве 31 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 31 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.

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