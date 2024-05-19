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Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры

Алёна Воронина
19 мая 2024, 13:45
649
В ряд областей придет сильное потепление, но в то же время часть Украины накроют дожди с грозами.

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Погода в Украине - в некоторых областях будет жара +30 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

В некоторых областях в отдельные дни температура воздуха даже будет подниматься до +30 градусов.

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Однако в некоторых областях будут идти дожди с грозами, а во второй половине недели ожидается усиление ветра. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он отметил, что небольшие, местами умеренные дожди с грозами возможны в отдельные дни. А ближе к выходным из-за усиления антициклона будет наблюдаться незначительное похолодание и ветреная погода.

В то же время будет сохраняться самый высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.

Погода в Украине 20 мая

В понедельник, 20 мая, ночью без существенных осадков, днем в западных и местами северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, 15-17 м/с. На остальной территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части юго-восточный, 5 -10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +21...+26.

Погода в Украине 20 мая
Погода в Украине 20 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 мая

Во вторник, 21 мая, ночью без существенных осадков, днем в западной части и местами на крайнем севере страны пройдут небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27, на Закарпатье до +30.

Погода в Украине 21 мая
Погода в Украине 21 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 мая

В среду, 22 мая, в Украине преимущественно - без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.

Погода в Украине на 22 мая
Погода в Украине 22 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 мая

В четверг, 23 мая, ночью в западных областях, днем также в северных, центральных и восточных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с. В южной половине страны и в Крыму без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27, в южной части +28...+30 градусов.

Погода в Украине 23 мая
Погода в Украине 23 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 мая

В пятницу, 24 мая, в западных областях, днем также в Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди с грозами, на остальной территории Украины без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25, на юге до +28 градусов.

Погода в Украине на 24 мая
Погода в Украине 24 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 25 мая

В субботу, 25 мая, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Крыму и на крайнем западе местами пройдут грозовые дожди. Ветер восточный/ юго-восточный, 7-12 м/с, на юге, в Приазовье и на Донбассе порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.

Погода в Украине 26 мая

В воскресенье, 26 мая, в Украине без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юге, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода на следующей неделе и ударит +26 градусов. В Украину придет потепление, но вместе с ним наше государство накроют дожди. Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на протяжении недели, с 20 по 26 мая.

Также ранее метеоролог Игорь Кибальчич предупредил о резких изменениях в погоде. Он рассказал, какой будет погода на выходные, 18-19 мая, и предупредил о потеплении с дождями.

Напомним, ранее также сообщалось, что ворвутся дожди с грозами - стало известно, в каких областях будет бушевать непогода. Синоптики утверждают, что в Украину идет долгожданное потепление.

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