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Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

Ангелина Подвысоцкая
17 мая 2024, 19:35
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Синоптики утверждают, что в Украину идет долгожданное потепление.
погода
Прогноз погоды в Украине на 18 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 18 мая будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности почти во всей Украине. Безопасно будет только на территории Крыма, Закарпатской и Херсонской областей.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что в Украине активно идет потепление. На выходных температура воздуха повысится до 20-24 градусов тепла.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 18 мая
Прогноз погоды в Украине на 18 мая / фото: ventusky

Погода 18 мая

В Украине 18 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье и Левобережье. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 18 мая в Украине придет потепление. Теплее всего будет в Киевской области. Там температура воздуха повысится до +11...+21 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+18 градусов.

погода 18 мая
Прогноз погоды в Украине на 18 мая / фото: meteoprog

Погода 18 мая в Киеве

В Киеве 18 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью около 10°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 мая
Прогноз погоды в Украине на 18 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Напомним, что в Украине сильно затягивается магнитная буря. Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания до -5 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности в западных, северных и Винницкой областях. Там ожидаются заморозки до -5 градусов. Новый циклон принесет стужу и дожди.

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