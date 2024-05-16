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Налетят дожди с грозами: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты

Алёна Воронина
16 мая 2024, 15:29
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Температура воздуха возрастет, но при этом придут сильные осадки.

Погода, природа, гроза
Погода в Украине - налетят дожди с грозами/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни станет теплее, но вместе с этим будут идти сильные осадки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что осадки возможны в ближайшие выходные, 18 и 19 мая.

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"В течение выходных в Украине будет тепло, однако с периодическими дождями и даже грозами", - рассказала Диденко.

По ее словам, теплеть начнет уже в пятницу, 17 мая. В этот день температура воздуха максимально будет достигать +17...+22 градусов. Наибольшая вероятность дождей будет в нескольких областях.

"Теплеет в Украине. Завтра, 17-го мая, максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса. Дожди наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и на Закарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода", - отметила синоптик.

В Киеве 17 мая будет сухо и солнечно. Ночью в столице Украины температура воздуха будет держаться на уровне +7...+9 градусов, а днем потеплеет до +18...+20 градусов.

Погода в Украине 17 мая
Погода в Украине 17 мая/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 13 по 19 мая. Он предупредил о заморозках -3 градуса и грозах. Также он назвал дату потепления.

Также ранее синоптик назвала дату, когда в Украину придет потепление. Температура воздуха скоро повысится, но погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления и периодические дожди.

Напомним, ранее сообщалось, что будут дожди и заморозки - синоптик сказала, как долго в Украине будет бушевать непогода. Синоптики назвали дату, когда в Украине начнет подниматься температура воздуха.

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