На Землю обрушится солнечная радиационная буря: названы опасные даты

Вероятность того, что радиационная буря начнется на этой неделе, составляет 60%. Она может вызвать сбой в работе спутниковой связи, а также в энергосистемах.

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Вероятность того, что радиационная буря обрушится на Землю на этой неделе, составляет 60% / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Во вторник, 14 мая или в среду, 15 мая, на Землю обрушится солнечная радиационная буря. Такое предупреждение озвучило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Как пишет Daily Mail, на Солнце продолжают возникать вспышки, то есть выбросы электромагнитного излучения, которые содержат большое количество заряженных частиц. Они ускоряются и увеличиваются в количестве из-за сильной магнитной активности на поверхности звезды. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США считает, что существует 60-процентная вероятность солнечной бури сегодня или завтра.

Новая солнечная радиационная буря связана с гигантским солнечным пятном AR3664, в котором на прошлой неделе происходили вспышки Х-класса и корональные выбросы массы. Это одно из самых больших солнечных пятен за последние десятилетия, размер которого в 15-17 раз больше размера Земли. Это пятно имеет магнитное поле, которое в 2500 раз сильнее магнитного поля нашей планеты.

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Солнечная радиационная буря, которую прогнозируют ученые, отличается от геомагнитных бурь, которые обрушились на Землю на прошлой неделе. Большая часть радиационной бури будет поглощена магнитным полем Земли, но не вблизи полярных регионов.

Ученые отмечают, что геомагнитные бури также возможны на Земле в ближайшие дни, хотя они будут не такими сильными, как на прошлой неделе. Также остается вероятность появления полярного сияния намного дальше от полярных регионов, как это уже было несколько дней назад.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как сообщал Главред, 8 мая началась невероятно сильная магнитная буря. Сначала ее мощность была 3 балла. На следующий день она выросла до 4-х баллов. 10 мая мощность геомагнитного шторма внезапно взлетела до максимальной точки - 9-ти баллов. На таком уровне он продержался целых 3 дня.

13 мая буря стала слабее и опустилась до 7-ми баллов. Ожидается, что 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов, на следующий день - до 4-х баллов, после чего опустится до минимума.

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