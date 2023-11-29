На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние

Мощность новой магнитной бури будет достигать почти 7-ми баллов. После этого страну накроет еще один геомагнитный шторм.

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Вспышки на солнце вызовут сильную магнитную бурю / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Очень сильная магнитная буря может накрыть Украину. Все дело в том, что на Солнце произошла очень сильная вспышка. Она в разы сильнее той, когда украинцы видели полярное сияние. Об этом сообщается на сайте наблюдений за космосом и миром Earth Sky.

Вспышки произошли из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска. Эти вспышки могут спровоцировать магнитные бури G1-G2. Ожидается даже полярное сияние в более высоких широтах.

"Этот CME (выброс корональной массы) движется прямо к Земле. Синоптики космической погоды из NOAA предсказывают, что этот сгусток солнечного вещества достигнет Земли 30 ноября. Этот CME движется к нам вслед за другим CME, выпущенным с Солнца 27 ноября, который, как ожидается, достигнет нас в конце 29 ноября", — говорят исследователи.

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Магнитная буря 30 ноября

Согласно графику meteoagent, магнитная буря ворвалась в страну еще 29 ноября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. Ожидается, что 30 ноября буря будет на таком же уровне, а вот 1 декабря ожидается почти 7-бальный шторм. После этого буря опустится до минимума.

Однако расслабляться еще рано. 4 декабря страну накроет новая магнитная буря, ее мощность будет на уровне 4-х баллов. На следующий день ворвется почти 6-бальный шторм. После этого буря слегка утихнет до 4-х баллов и продержится на таком уровне до 7 декабря включительно.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 5 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 30 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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