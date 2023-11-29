На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние

Очень сильная магнитная буря может накрыть Украину. Все дело в том, что на Солнце произошла очень сильная вспышка. Она в разы сильнее той, когда украинцы видели полярное сияние. Об этом сообщается на сайте наблюдений за космосом и миром Earth Sky.
Вспышки произошли из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска. Эти вспышки могут спровоцировать магнитные бури G1-G2. Ожидается даже полярное сияние в более высоких широтах.
"Этот CME (выброс корональной массы) движется прямо к Земле. Синоптики космической погоды из NOAA предсказывают, что этот сгусток солнечного вещества достигнет Земли 30 ноября. Этот CME движется к нам вслед за другим CME, выпущенным с Солнца 27 ноября, который, как ожидается, достигнет нас в конце 29 ноября", — говорят исследователи.
Магнитная буря 30 ноября
Согласно графику meteoagent, магнитная буря ворвалась в страну еще 29 ноября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. Ожидается, что 30 ноября буря будет на таком же уровне, а вот 1 декабря ожидается почти 7-бальный шторм. После этого буря опустится до минимума.
Однако расслабляться еще рано. 4 декабря страну накроет новая магнитная буря, ее мощность будет на уровне 4-х баллов. На следующий день ворвется почти 6-бальный шторм. После этого буря слегка утихнет до 4-х баллов и продержится на таком уровне до 7 декабря включительно.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 5 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 30 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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