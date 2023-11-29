Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

Погода в Украине 30 ноября снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день из-за сильных снегопадов и метели будет существовать риск схода снежной лавины. III уровень опасности будет держаться в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Погода 30 ноября
В Украине 30 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег в северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Там будет налипание мокрого снега и гололед. В этот день ветер будет западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются также порывы ветра.
"Температура ночью 3-8° мороза (в западных областях 6-11° мороза), в юго-восточной части страны около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -10
По данным meteoprog, 30 ноября Украину засыплет снегом, будут порывы и морозы. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до -10...0 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +2...+ 8 градусов.
Погода 30 ноября в Киеве
В Киеве 30 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололедицу. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики предупреждают о нарушении движения транспорта на дорогах. Объявлен и уровень опасности.
"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.
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