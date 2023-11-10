Мороз ворвется с 1 декабря: прогноз погоды в Украине на зиму

Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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Прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине зимой 2023-2024 годом будет холоднее, чем в прошлом сезоне. По-настоящему зимняя погода начнется 1-го декабря. Об этом сообщает wisemeteo.

Ожидается, что средняя температура зимой будет около 0 градусов. С 1 декабря средняя температура воздуха станет ниже - 2 градуса мороза.

Погода в Украине на декабрь 2023

Ожидается, что декабрь в Украине будет теплее, чем в 2022 году. Средняя температура воздуха будет на уровне -1 градуса. Однако в начале месяца температура будет колебаться на уровне -4.

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6 декабря будет теплее всего. В этот день температура воздуха повысится до 5 градусов тепла. Сообщается, что в декабре осадков практически не будет.

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2023 года / фото: wisemeteo

Погода в Украине на январь 2024

В этом месяце ожидается потепление. Средняя температура воздуха будет колебаться на уровне 0 градусов. Согласно прогнозу, теплее всего будет 11 января. В этот день температура воздуха повысится до 8 градусов тепла.

Ожидается, что 7 января будет холоднее всего. В этот день температура опустится до -6 градусов. В январе 2024 года синоптики также не прогнозируют большое количество осадков.

Прогноз погоды в Украине на январь 2024 года / фото: wisemeteo

Погода в Украине на февраль 2024

Февраль 2024 года в Украине будет прохладным. В то же время температура будет на 1 градус теплее, чем в прошлом году. Ожидается, что средняя температура воздуха будет около 0 градусов.

Синоптики утверждают, что "мокрых" дней в феврале не будет. В этом месяце ожидается практически полное отсутствие осадков.

Прогноз погоды в Украине на февраль 2024 года / фото: wisemeteo

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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