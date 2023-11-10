Мощная буря накрыла Украину: как долго будет "трусить" геомагнитный шторм

Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 9-ти баллов. Эта буря затянется минимум на 6 дней. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 7 ноября. Тогда ее мощность была на уровне 6 баллов. Однако уже 8 ноября мощность бури резко выросла до почти 9-ти баллов.
9 ноября буря стала вновь 6-бальной. На таком уровне она продолжится до 12 ноября включительно. Лишь потом магнитная буря пойдет на спад.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 2 вспышки класса С. Специалисты считают, что 11 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 34 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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