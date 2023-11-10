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Мощная буря накрыла Украину: как долго будет "трусить" геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
10 ноября 2023, 23:02
Очень сильная магнитная буря продлится минимум 6 дней и лишь потом пойдет на спад.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 9-ти баллов. Эта буря затянется минимум на 6 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 7 ноября. Тогда ее мощность была на уровне 6 баллов. Однако уже 8 ноября мощность бури резко выросла до почти 9-ти баллов.

9 ноября буря стала вновь 6-бальной. На таком уровне она продолжится до 12 ноября включительно. Лишь потом магнитная буря пойдет на спад.

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магнитная буря
Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: meteoprog

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 2 вспышки класса С. Специалисты считают, что 11 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 34 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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