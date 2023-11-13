Снег и гололедица: в Украину врывается настоящая зима

В некоторых областях температура воздуха ночью опустит до 3 градусов мороза.

https://glavred.info/synoptic/sneg-i-gololedica-v-ukrainu-vryvaetsya-nastoyashchaya-zima-10516510.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине 14 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 14 ноября будет дождливой, местами снежной и с очень сильным ветром. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах будет гололедица. Там температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине 14 ноября / фото: ventusky

Погода 14 ноября

В Украине 14 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди почти по всей Украине. В этот день ожидается мокрый снег в западных областях. На юго-востоке будет туман. Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"Температура ночью 0-5° тепла; днем 4-9°, в западных и южных областях 8-13°, на крайнем юге страны до 15° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 14 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 1-7 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 6-12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 14 ноября / фото: meteoprog

Погода 14 ноября в Киеве

В Киеве 14 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 14 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.