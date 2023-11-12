Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

Еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

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Погода в Украине в течение недели будет с дождем, снегом и снижением температуры воздуха/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 13 по 19 ноября, будет неустойчивой и переменчивой. Практически всю неделю будут осадки – в большинстве регионов нашего государства будут дожди, но кое-где будет падать мокрый снег.

Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Синоптик отметил, что существенное снижение температуры воздуха произойдет после 16 ноября. После этой даты также в некоторых регионах выпадет первый снег.

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В первой части недели будет тепло и местами дождливо. Более стабильная погода ожидается только в понедельник, 13 ноября. А вот во второй половине недели, ближе к выходным, в Украину будет идти более холодный воздух из северных регионов Европы. Поэтому кое-где осадки будут переходить в снег и достаточно сильно снизится температура воздуха. Однако, несмотря на снижение, температура всё равно будет оставаться выше нормы ориентировочно на 2-4 градуса.

Погода в Украине 13 ноября

Неделя начнется с дождливой погоды. В первый день недели, 13 ноября, будут небольшие кратковременные дожди в северных областях, днем также в районе Полесья. На остальной территории государства осадков не предвидится.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью на севере и востоке Украины отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +4. ..+9 градусов, в западных областях +3...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +8 ... +13 градусов. В Карпатах в течение суток около 0 градусов.

Погода в Украине 13 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, ночью в западных областях будет идти небольшой, а кое-где умеренный дождь. Такого же дождя стоит ожидать днем в северных и центральных регионах страны. В Карпатах будет мокрый снег с дождем. В южной половине и в Крыму ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +8...+13, в северных областях +4...+9 градусов.

Погода в Украине 14 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 ноября

В среду, 15 ноября, в большинстве областей ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В западной части, а также в Приазовье и Крыму значительные осадки. Кое-где будет туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +6...+11, на юге и в Крыму +10...+15 градусов.

Погода в Украине 15 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 ноября

Неустойчивая и дождливая погода будет сохраняться и в четверг, 16 ноября. Существенных осадков не будет только днем в западных областях.

Ветер северный/северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +6...+11. В северных и западных областях ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8.

Погода в Украине 16 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, в центральных и южных областях без существенных осадков. Во всех других регионах пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на Крайнем Севере с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-3 градуса, днем +2...+8.

Погода в Украине 17 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 ноября

В субботу, 18 ноября, ночью не будет существенных осадков. Но дождей стоит ожидать днем – в это время они пройдут в южных, западных и северных областях. В Карпатах и на Прикарпатье снег, мокрый снег.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +3...+8, в Крыму до +12 градусов.

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северный/северо-западный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +2...+7.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украину придет сильное похолодание

Ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также ранее о похолодании в Украине говорила синоптик Наталья Диденко. Синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее словам, уже скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны налетят дожди, кое-где со снегом.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда и где в Украине налетит снег. Уже скоро температура воздуха будет ощутимо снижаться, говорит синоптик Укргидрометцентра. Она назвала даты, когда все почувствуют похолодание.

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