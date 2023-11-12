УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

Алёна Воронина
12 ноября 2023, 13:50
Еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

Погода, природа, снег, зима
Погода в Украине в течение недели будет с дождем, снегом и снижением температуры воздуха/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 13 по 19 ноября, будет неустойчивой и переменчивой. Практически всю неделю будут осадки – в большинстве регионов нашего государства будут дожди, но кое-где будет падать мокрый снег.

Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Синоптик отметил, что существенное снижение температуры воздуха произойдет после 16 ноября. После этой даты также в некоторых регионах выпадет первый снег.

видео дня

В первой части недели будет тепло и местами дождливо. Более стабильная погода ожидается только в понедельник, 13 ноября. А вот во второй половине недели, ближе к выходным, в Украину будет идти более холодный воздух из северных регионов Европы. Поэтому кое-где осадки будут переходить в снег и достаточно сильно снизится температура воздуха. Однако, несмотря на снижение, температура всё равно будет оставаться выше нормы ориентировочно на 2-4 градуса.

Погода в Украине 13 ноября

Неделя начнется с дождливой погоды. В первый день недели, 13 ноября, будут небольшие кратковременные дожди в северных областях, днем также в районе Полесья. На остальной территории государства осадков не предвидится.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью на севере и востоке Украины отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +4. ..+9 градусов, в западных областях +3...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +8 ... +13 градусов. В Карпатах в течение суток около 0 градусов.

Погода в Украине 13 ноября
Погода в Украине 13 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, ночью в западных областях будет идти небольшой, а кое-где умеренный дождь. Такого же дождя стоит ожидать днем в северных и центральных регионах страны. В Карпатах будет мокрый снег с дождем. В южной половине и в Крыму ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +8...+13, в северных областях +4...+9 градусов.

Погода в Украине 13 ноября
Погода в Украине 14 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 ноября

В среду, 15 ноября, в большинстве областей ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В западной части, а также в Приазовье и Крыму значительные осадки. Кое-где будет туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +6...+11, на юге и в Крыму +10...+15 градусов.

Погода в Украине 15 ноября
Погода в Украине 15 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 ноября

Неустойчивая и дождливая погода будет сохраняться и в четверг, 16 ноября. Существенных осадков не будет только днем в западных областях.

Ветер северный/северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +6...+11. В северных и западных областях ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8.

Погода в Украине 15 ноября
Погода в Украине 16 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, в центральных и южных областях без существенных осадков. Во всех других регионах пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на Крайнем Севере с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-3 градуса, днем +2...+8.

Погода в Украине 17 ноября
Погода в Украине 17 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 ноября

В субботу, 18 ноября, ночью не будет существенных осадков. Но дождей стоит ожидать днем – в это время они пройдут в южных, западных и северных областях. В Карпатах и на Прикарпатье снег, мокрый снег.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +3...+8, в Крыму до +12 градусов.

Погода в Украине 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северный/северо-западный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +2...+7.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украину придет сильное похолодание

Ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также ранее о похолодании в Украине говорила синоптик Наталья Диденко. Синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее словам, уже скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны налетят дожди, кое-где со снегом.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда и где в Украине налетит снег. Уже скоро температура воздуха будет ощутимо снижаться, говорит синоптик Укргидрометцентра. Она назвала даты, когда все почувствуют похолодание.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра
Реклама

Главное за день

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:50 Синоптик
Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:49 Украина
"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:23

Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

14:11

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

14:07

Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

13:56

Как уменьшить счета за электричество: 6 советов, которые сэкономят ваши деньги

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
13:50

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:49

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:15

Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

13:00

"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогнозВидео

Реклама
12:48

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

12:28

Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

12:10

Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

12:01

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Крысам - хлопоты, Козы - держите себя в руках

11:50

Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

11:39

Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

11:24

4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: кто умножит свои деньги

10:59

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

Реклама
10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

09:32

Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

09:22

Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:01

В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попаданияФото

08:57

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:30

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

07:46

Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

06:40

Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украинемнение

05:30

Накрывают огнем и штурмуют: оккупанты перешли в наступление под Бахмутом

04:00

Быстро разряжается телефон Xiaomi: хакер раскрыл хитрый фокус моментальной зарядки

03:05

Эксперт пояснил, почему резко изменилось отношение "республиканцев" к Украине

01:37

Победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая - аналитик

00:12

Враг нацелился на один город и это не Авдеевка: ВСУ рассказали о планах РФ до конца года

11 ноября, суббота
23:04

"Командование выведет войска": майор спрогнозировал, что будет после "потери" Авдеевки

22:45

Бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике

22:22

Популярная бразильская модель и инфлюенсер умерла в 29 лет от эстетической процедуры

21:59

ВСУ "достанут оккупанта": Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине

Реклама
21:26

Россияне "летят" на бешенной скорости: в Мелитополе прозвучал жесткий взрыв

20:51

Бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины в Тополях на ХарьковщинеВидео

20:35

Новолуние 13 ноября: 3 знака зодиака удивятся изменениям в своей жизни

19:51

Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

19:42

Врач раскрыла секрет: что поможет снять отеки лица - результаты поразят женщин

19:32

Сын певицы Алсу впервые попал на видеоВидео

19:31

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

19:25

"Спасибо, что без венка": ведущему "Кто сверху" в больницу прислали необычный подарок

19:11

Что сделать 12 ноября, чтобы стать здоровым: приметы и важные запреты

19:11

Не по дням, а по часам: на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять