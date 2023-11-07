Налетят морозы: синоптик назвала дату сильного похолодания

Уже скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны налетят дожди, кое-где со снегом.

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Погода в Украине станет морозной – синоптик назвала даты/ unsplash.com

Погода в Украине скоро ухудшится. Сперва придут дожди, которые будут лить на большей части территории нашего государства, а незадолго после этого будет серьезное снижение температуры воздуха – начнутся морозы.

Снижение температуры воздуха до "нулей" ожидается в конце следующей недели, с 17-18 ноября. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Однако перед такими низкими температурами воздуха будет период существенного похолодания, но без морозов, зато с дождями.

"Похолодание 9-го ноября распространится практически на всю территорию Украины. Более серьезное снижение температуры воздуха (ночью до "нулей") предполагается в конце следующей недели, с 17-18 ноября", – рассказала синоптик.

Погода начнет меняться с 8 ноября

Согласно прогнозу Натальи Диденко, в большинстве областей холодать начнет уже со среды, 8 ноября. Придет циклон, который притянет с собой атмосферные фронты. Поэтому в большинстве украинских областей 8 ноября пройдут дожди, а кое-где даже сильные. Увеличится облачность, будет мокро и серо.

По словам синоптика, осадки в этот день не дойдут только на юго-восток, в Крым, на Запорожье и на Донетчину.

Температура воздуха 8 ноября будет очень контрастной – в некоторых регионах столбики термометров будут опускаться до +7, а в других – подниматься до +22 градусов.

"Температура воздуха завтра ощутимо снизится на западе, севере и в центре Украины, максимально около +7+12 градусов. Кстати, из-за похолодания в Карпатах завтра возможен мокрый снег! На востоке похолодает только на Харьковщине, а на Донетчине и Луганщине будет тепло, +12+16 градусов. Самой теплой предполагается погода в южной части, +16+20, в Крыму и на юге Одесской области +20+22 градуса. Вот такие завтра контрасты, от +7 до +22 градусов!", – отметила Диденко.

В Киеве среда ожидается с дождем и похолоданием, днем всего +9 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Погода будет неустойчивой. Подавляющее большинство времени будут лить дожди. Но температура при этом будет аномально теплой как для ноября.

Ранее сообщалось, что стала известна дата существенного похолодания. Согласно прогнозу синоптика, относительно теплые температуры воздуха еще будут держаться около двух недель. Погода в этот период будет по-осеннему свежей, но без серьезных похолоданий. А вот существенного похолодания стоит ожидать с 12 ноября, говорит синоптик Диденко.

Также ранее синоптики рассказали, что ноябрь 2023 подготовил "сюрпризы" – будет рекордное тепло, 150% осадков, но без снега. Температура воздуха осенью будет нетипично теплой – намного выше нормы. Небольшие минусовые температуры будут очень редко, снежный покров не сформируется.

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