Аномальные температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на неделю

Погода будет неустойчивой. Подавляющее большинство времени будут лить дожди. Но температура при этом будет нетипичной для ноября.

https://glavred.info/synoptic/anomalnye-temperatury-i-dozhdi-s-grozami-kakoy-budet-pogoda-v-ukraine-na-nedelyu-10514197.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на неделю – будут аномальные температуры и дожди с грозами/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 6 по 12 ноября, будет неустойчивой. Ожидается большое количество осадков, а также аномально высокие температуры воздуха.

Из-за циклонической деятельности и преобладания поля пониженного давления будут формироваться туманы. Из-за высоких температур в некоторые дни будут грозы. Ветер преимущественно южной четверти, умеренный, на юге и востоке порывистый. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

видео дня

Погода в Украине 6 ноября

Неделя начнется дождями и неустойчивой погодой. Пройдут небольшие, а кое-где умеренные дожди. При этом кое-где будут и грозы – к ним стоит быть готовыми во временно оккупированном Крыму и на юго-востоке нашего государства.

Ветер южный с переходом днем на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +12...+17 градусов. В южной половине ночью +10...+15 градусов, днем +14...+19 градусов.

Погода в Украине 6 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, небольшие кратковременные дожди пройдут днем в Карпатском регионе. На остальной территории нашего государства обойдется без осадков. В южных областях ночью и утром местами туманы.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17, на юге Одесской области до +20 градусов.

Погода в Украине 7 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 ноября

Ночью в среду, 8 ноября, дожди будут идти в западных и местами северных областях. Днем осадки накроют большую часть страны. При этом в центральных регионах местами будут значительные дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части южной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4. ..+9 градусов, днем в северных и западных областях +7...+12, на остальной территории Украины +13...+18 градусов.

Погода в Украине 8 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 ноября

В четверг, 9 ноября, дождливая погода будет в северных, южных и восточных областях. На остальной территории нашего государства будет преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, в западных областях 0...+5, днем +7...+12 градусов.

Погода в Украине 9 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 ноября

В пятницу, 10 ноября, антициклон "нагонит" к нам переменную облачность, но осадков не предвидится. Ночью и утром в центральных и южных областях местами будут туманы.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +8...+13.

Погода в Украине 10 ноября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 ноября

Выходные начнутся преимущественно без осадков. В субботу, 11 ноября, дожди могут пройти только днем на крайнем западе, на остальной территории государства осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и южных регионах отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3. ..+8 градусов, днем +8...+13.

Погода в Украине 12 ноября

В воскресенье, 12 ноября, ночью в западных областях, утром и днем в большинстве областей кроме востока пройдут дожди, местами значительные. В Карпатах будет падать дождь с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13, в западной части +4...+9 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что стала известна дата существенного похолодания. Согласно прогнозу синоптика, относительно теплые температуры воздуха еще будут держаться около двух недель. Погода в этот период будет по-осеннему свежей, но без серьезных похолоданий. А вот существенного похолодания стоит ожидать с 12 ноября, говорит синоптик Диденко.

Также ранее синоптики рассказали, что ноябрь 2023 подготовил "сюрпризы" – будет рекордное тепло, 150% осадков, но без снега. Температура воздуха осенью будет нетипично теплой – намного выше нормы. Небольшие минусовые температуры будут очень редко, снежный покров не сформируется.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года. Отмечалось, что аномальная температура побьет рекорды – украинцам назвали даты потепления. В течение недели два дня будут держаться очень высокие температуры воздуха, а пять дней будут лить сильные дожди.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.