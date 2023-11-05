Почему нельзя говорить "позор" и "опозоритися": как не совершать распространенную ошибку

Часто суржик так прочно входит в речь, что трудно провести грань между правильными и неправильными словами.

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Почему нельзя говорить "позор" и "опозоритися"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Довольно часто в разговоре с разными людьми можно услышать слова, которые на самом деле использовать не стоит. Череда суржиковых слов так прочно вросла среди правильных слов, что нередко уже трудно различить, правильное слово мы используем или неправильное. Так случилось и со словами "позор" и "опозоритися".

Чтобы избежать того, что может засорить наш благозвучный украинский язык, стоит знать, какие же правильные слова стоит использовать вместо суржиковых.

Слова "позор" и "опозоритися" появились из-за прямого перевода с русского языка. Согласно информации в русско-украинских словарях, русское слово "позор" переводится на украинский как "ганьба, наруга", "опозоритися" как "зганьбити себе, зганьбитися, знеславитися".

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) объясняется, что слово "ганьба" означает "принизливе для кого-небудь становище; недобра слава, безчестя". Такое слово также означает "вигук, що виражає осуд кого-, чого-небудь".

"Зганьбити себе" означает "покрити ганьбою, знеславити себе".

Ранее мы рассказывали о том, почему говорить "головокружіння" неправильно. Вместо суржикового слова, которое мы часто слышим, нужно использовать другое правильное слово.

Также ранее мы рассказывали, почему неправильно говорить "зеркало" - существует единственный правильный вариант. Часто это суржиковое слово само "просится" на язык, и есть риск допустить ошибку, ведь неправильный вариант очень похож на правильный.

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