"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

Читайте больше:
- Что случилось с Андреем Бедняковым
- Как он комментирует инцидент
Украинский шоумен Андрей Бедняков на глазах у дочери едва не совершил магазинную кражу. О неприятном инциденте он рассказал в Threads.
В одном из популярных магазинов Бедняков на кассе самообслуживания "пробил" товар и сложил его в пакет. С ним шоумен направился к выходу. Его остановил охранник с просьбой оплатить покупку.
Неловкости ситуации добавил тот факт, что Беднякова в магазине узнали. "Теперь все будут думать, что я вор. Дочь думает, что я вор. Сижу теперь в тюрьме. Пишу этот тред и пью чай, за который не заплатил", - пошутил Андрей. Он также обратился к администрации магазина с просьбой не вешать его фото на доску магазинных воришек.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
О персоне: Андрей Бедняков
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред