"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

Анна Подгорная
19 марта 2026, 01:00
Андрей Бедняков признался в содеянном публично.
Андрей Бедняков
Андрей Бедняков сейчас - шоумен рассказал об инциденте в супермаркете

Украинский шоумен Андрей Бедняков на глазах у дочери едва не совершил магазинную кражу. О неприятном инциденте он рассказал в Threads.

В одном из популярных магазинов Бедняков на кассе самообслуживания "пробил" товар и сложил его в пакет. С ним шоумен направился к выходу. Его остановил охранник с просьбой оплатить покупку.

Неловкости ситуации добавил тот факт, что Беднякова в магазине узнали. "Теперь все будут думать, что я вор. Дочь думает, что я вор. Сижу теперь в тюрьме. Пишу этот тред и пью чай, за который не заплатил", - пошутил Андрей. Он также обратился к администрации магазина с просьбой не вешать его фото на доску магазинных воришек.

Андрей Бедняков сейчас - шоумен рассказал об инциденте в супермаркете / фото: threads.com/@biedniakov

О персоне: Андрей Бедняков

Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Андрей Бедняков новости шоу бизнеса
Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности захвата ключевых позиций

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

