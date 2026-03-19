"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

Андрей Бедняков признался в содеянном публично.

Андрей Бедняков сейчас - шоумен рассказал об инциденте в супермаркете

Что случилось с Андреем Бедняковым

Как он комментирует инцидент

Украинский шоумен Андрей Бедняков на глазах у дочери едва не совершил магазинную кражу. О неприятном инциденте он рассказал в Threads.

В одном из популярных магазинов Бедняков на кассе самообслуживания "пробил" товар и сложил его в пакет. С ним шоумен направился к выходу. Его остановил охранник с просьбой оплатить покупку.

Неловкости ситуации добавил тот факт, что Беднякова в магазине узнали. "Теперь все будут думать, что я вор. Дочь думает, что я вор. Сижу теперь в тюрьме. Пишу этот тред и пью чай, за который не заплатил", - пошутил Андрей. Он также обратился к администрации магазина с просьбой не вешать его фото на доску магазинных воришек.

Андрей Бедняков сейчас - шоумен рассказал об инциденте в супермаркете / фото: threads.com/@biedniakov

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

