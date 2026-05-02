Мощные удары по целям РФ: взорвана тактическая группа ОТРК Искандер и РЛС

Главное:
- Поражено место расположения тактической группы ОТРК "Искандер"
- Взорваны РЛС "МИС-М1" (Маяк) и "Подлет" в Крыму
В ночь на 2 мая в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"В частности, поражено место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ВОТ АР Крым). Также поражены средства радиолокации противника на территории временно оккупированного Крыма, а именно: береговую радиолокационную станцию "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационную станцию "Подлет" (Евпатория)", – говорится в сообщении.
Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА противника и склад БПЛА на оккупированной территории Донецкой области.
Украинские воины также поразили ремонтное подразделение противника в районе Кадиевки на ВОТ Луганской области и склад боеприпасов в районе Ивановки на ВОТ Херсонской области.
По результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение склада боеприпасов 29.04.2026 на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", – резюмировали в Генштабе.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Стоит также прочитать:
- Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны
- В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ
- Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
