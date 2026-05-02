Обязательно для всех авто: водителей в Украине ждут важные изменения

Долгое время техосмотр в Украине был формальной процедурой, напомнила Елена Воронкова.

В Украине возвращают обязательное ТО

Главное из заявлений Воронковой:

Необходимость надлежащего ТО транспортного средства является объективной

Долгое время техосмотр в Украине был формальной процедурой

Адвокат Елена Воронкова прокомментировала вопрос о том, какие последствия для рядового водителя будет иметь возвращение обязательного технического осмотра в Украине для всех автомобилей.

"Необходимость надлежащего технического состояния транспортного средства является объективной и обоснованной. Это понимает каждый, кто живет в Украине и пользуется транспортом — как водитель, так и пешеход. Другой вопрос — как именно это урегулировано. В частности, правила дорожного движения запрещают эксплуатацию транспортных средств, не прошедших техосмотр", - подчеркнула она в интервью Главреду.

По словам юриста, долгое время техосмотр в Украине был формальной процедурой, и не все автомобили, которые по документам считались исправными, на самом деле соответствовали этим требованиям.

"Что касается директив ЕС, то они предъявляют более жесткие требования как к техническому состоянию автомобилей, годам выпуска авто, так и к периодичности прохождения осмотра. Согласно им, проверки проводятся чаще и зависят от категории транспортного средства. Соответственно, они не просто, как у нас, "посмотрели", а там реально проводят проверку: тормозит ли автомобиль, пригоден ли он в целом к эксплуатации и т. д.", - отметила она.

Воронкова также пояснила, что Украине стоит ориентироваться на требования, регламентированные в странах Евросоюза.

"Что касается того, готовы ли мы к этому, то это уже отдельный вопрос, потому что это создает большую нагрузку на самого водителя и на органы, занимающиеся контролем, если речь идет об автопарках и т. п. Но, опять же, если мы говорим о безопасности тех, кто находится в транспорте, тех, кто вне его, а также об окружающей среде, то да — есть смысл поддерживать более высокие стандарты требований к транспортным средствам", - добавила она.

О персоне: Елена Воронкова Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения. Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

