Трамп официально завершил войну против Ирана, но есть нюанс: детали от Politico

Администрация США пытается обосновать продление своего военного присутствия на Ближнем Востоке, несмотря на законодательные ограничения, отмечают СМИ.

Трамп официально завершил войну против Ирана

Трамп объявил Конгрессу о завершении войны против Ирана

Американские войска по-прежнему остаются на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором он официально заявил о завершении войны против Ирана. Однако, как говорится в материале Politico, решение Трампа необходимо, чтобы прекратить споры о необходимости одобрения Конгрессом продолжения боевых действий.

Сообщается, что Белый дом изложил свою позицию в письме Конгрессу на фоне того, что конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного срока, по истечении которого военные операции должны быть прекращены без соответствующего разрешения законодателей. Дональд Трамп заявил, что режим перемирия с Ираном фактически приостанавливает отсчет этого срока.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, американские войска должны покинуть зону конфликта через 60 дней после уведомления Конгресса, если не будет принято решение о продлении операции. В то же время Белый дом может обратиться с просьбой продлить ее еще на 30 дней для завершения боевых действий.

Как отмечает издание Politico, это письмо направлено на то, чтобы избежать обострения дискуссий в Конгрессе, где Трамп может потерять поддержку части республиканцев из-за отсутствия четкой стратегии выхода из конфликта, который длится уже второй месяц. В то же время такая аргументация вызывает критику со стороны демократов и части республиканцев, которые считают, что кампанию следует завершить.

"С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекратились", — написал президент США, уточнив, что он продлил прекращение боевых действий "на неопределенный срок".

Отправка этого письма в Конгресс также произошла на фоне затяжных переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов. Перед тем, как в пятницу выехать из Белого дома во Флориду, президент сообщил журналистам, что он предоставил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм относительно возможности достичь соглашения с "разъединенным" правительством страны.

"Они добились значительного прогресса, но я не уверен, что они когда-либо достигнут цели. Я бы сказал, что я не доволен. … Они хотят заключить соглашение, но я не доволен", — отметил Трамп.

Однако 30 апреля в среде республиканцев, которые ранее почти единодушно поддерживали Трампа, появились признаки раскола. Так, сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз стала первой представительницей партии, изменившей позицию с начала войны, заявив, что не поддержит ее продолжение после истечения установленного законом срока.

"Этот срок — это не рекомендация, а требование", — заявила Коллинз в заявлении, объясняя свое голосование.

Неудачное голосование продемонстрировало, что поддержка войны среди республиканцев может постепенно ослабевать, учитывая также общественные настроения, где все больше людей выступают за ее завершение.

Трамп, в свою очередь, раскритиковал законодателей, настаивающих на официальном разрешении на ведение войны. В то же время сторонники ограничения его полномочий в соответствии с законом 1973 года считают, что президент неверно трактует его положения. Они подчеркивают, что, несмотря на перемирие, американские силы по-прежнему участвуют в блокаде, направленной на давление на Иран, в частности в контексте попыток возобновить судоходство через Ормузский пролив, а также учитывая значительное количество военных США, остающихся на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп заявил, что предыдущие президенты также не соблюдали требование о 60-дневном ограничении.

"Многие президенты, как вы знаете, превышали этот срок. Все остальные президенты считали это абсолютно неконституционным", — сказал он.

В Пентагоне заявили, что Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если мирные переговоры потерпят неудачу.

В то же время сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн раскритиковал идею возможного объявления о завершении войны без вывода войск из региона, назвав такой подход неправильным. Он также подчеркнул, что республиканцы вместе с демократами должны объединиться, чтобы привлечь администрацию к ответственности за подобные действия.

"Я надеюсь, что они услышат от своих избирателей достаточно о непопулярности этой войны и о том, что она не оправдывает отправку наших сыновей и дочерей рисковать своей жизнью, чтобы они начали голосовать в соответствии с конституционной присягой, которую они принесли", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и информированные источники.

В то же время президент США Дональд Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

