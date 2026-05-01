Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

Алексей Тесля
1 мая 2026, 21:32
Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.
потери РФ на фронте
Раскрыты данные о потерях РФ / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Важное:

  • Установлены имена более 216 тысяч уничтоженных российских военных
  • Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Тыве, Бурятии и на Алтае

Среди регионов России наибольшее число подтверждённых потерь в войне против Украины зафиксировано в Башкортостане и Татарстане.

К такому выводу пришли журналисты российской службы BBC, проанализировав открытые источники.

видео дня

По их данным, установлены имена более 216 тысяч уничтоженных российских военных. При этом только на два указанных региона приходится свыше 18 тысяч подтверждённых смертей — показатель, который уже превышает официальные потери СССР за всю афганскую кампанию. В Башкортостане за короткий период число ликвидированных приблизилось к 9,5 тысячам, в Татарстане — к 8 тысячам.

Журналисты отмечают, что такие цифры во многом стали возможны благодаря активной работе местных волонтёров, собирающих информацию о погибших. Однако если учитывать долю потерь относительно численности мужского населения, наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Тыве, Бурятии и на Алтае — там показатели значительно выше, чем, например, в Москве.

При этом реальные масштабы потерь, вероятно, существенно больше. Эксперты считают, что открытые данные могут отражать лишь часть общей картины — ориентировочно от половины до двух третей. Исходя из этого, общее число уничтоженных может достигать от примерно 330 до почти 500 тысяч человек.

Отдельно подчёркивается, что среди подтверждённых ликвидированных — тысячи офицеров, включая десятки высокопоставленных военных. В то же время украинская сторона оценивает общие потери России (с учётом раненых) более чем в 1,3 миллиона человек.

Удары по целям РФ - важные новости

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Стоит также прочитать:

Об источнике: ВВС

BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире.

BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

21:10Украина
Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:12Политика
Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

19:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

Последние новости

22:32

Гороскоп на завтра, 2 мая: Весам - неожиданность, Козерогам раздражение

21:52

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

21:32

Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

21:10

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

20:38

"Нефть сбрасывают дроны": в РФ опозорились заявлением о пылающем Туапсе

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
20:35

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночьВидео

20:12

Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:02

Живой двойник Припяти: как выглядит самый молодой город Украины

19:36

Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

Реклама
19:31

Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

19:29

"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

19:11

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

19:10

Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФмнение

19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

Реклама
17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

17:20

Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитростьВидео

17:14

Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

17:09

"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

17:09

Рианна в вишенках показала фигуру после третьих родов

17:01

Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две неделиВидео

16:51

Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

16:42

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

16:40

Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

16:31

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:16

Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

16:14

Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

16:09

Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

15:58

Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

15:57

"Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта

15:44

Когда слишком голоден: пес решил "съесть" стейк с экрана телевизораВидео

15:40

Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

15:32

Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

15:20

"Шалости Бедроса": Киркоров сдал тест ДНК на родство с братом-копией

Реклама
15:14

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

15:00

Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

14:34

Отпугивает улиток и слизней: какое растение нужно посадить в садуВидео

14:27

Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС: Качка назвал сроки

14:16

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

13:55

Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфонаВидео

13:30

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

13:24

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

13:09

В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

12:58

Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видеоВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять