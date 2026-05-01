Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Раскрыты данные о потерях РФ

Установлены имена более 216 тысяч уничтоженных российских военных

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Тыве, Бурятии и на Алтае

Среди регионов России наибольшее число подтверждённых потерь в войне против Украины зафиксировано в Башкортостане и Татарстане.

К такому выводу пришли журналисты российской службы BBC, проанализировав открытые источники.

По их данным, установлены имена более 216 тысяч уничтоженных российских военных. При этом только на два указанных региона приходится свыше 18 тысяч подтверждённых смертей — показатель, который уже превышает официальные потери СССР за всю афганскую кампанию. В Башкортостане за короткий период число ликвидированных приблизилось к 9,5 тысячам, в Татарстане — к 8 тысячам.

Журналисты отмечают, что такие цифры во многом стали возможны благодаря активной работе местных волонтёров, собирающих информацию о погибших. Однако если учитывать долю потерь относительно численности мужского населения, наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Тыве, Бурятии и на Алтае — там показатели значительно выше, чем, например, в Москве.

При этом реальные масштабы потерь, вероятно, существенно больше. Эксперты считают, что открытые данные могут отражать лишь часть общей картины — ориентировочно от половины до двух третей. Исходя из этого, общее число уничтоженных может достигать от примерно 330 до почти 500 тысяч человек.

Отдельно подчёркивается, что среди подтверждённых ликвидированных — тысячи офицеров, включая десятки высокопоставленных военных. В то же время украинская сторона оценивает общие потери России (с учётом раненых) более чем в 1,3 миллиона человек.

