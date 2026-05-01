"Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта

Певица вызвала резонанс своими заявлениями о русском языке.

https://glavred.info/starnews/ya-ne-udobnaya-prihodko-rezko-vyskazalas-posle-boykota-i-otmeny-koncerta-10761197.html Ссылка скопирована

Анастасия Приходько - отмена концерта

Вы узнаете:

Анастасия Приходько сделала заявление после языкового скандала

Что сообщила певица

Скандальная украинская артистка Анастасия Приходько сделала заявление после языкового скандала, который привел к отмене ее концерта в Черновцах. Певица высказалась в своем Facebook.

По словам Приходько, она не собирается подстраиваться под мнение окружающих. Несмотря на неоднократную критику со стороны украинского общества, она продолжает отстаивать публичное использование русского языка, называя его "киевским".

видео дня

Анастасия Приходько про русский язык

"Я не удобная. И не буду. Не подстраиваюсь. Не молчу, когда надо говорить. Не улыбаюсь тем, кто вчера поливал грязью, а сегодня делает вид "своих". Меня не интересуют стандарты "как правильно". Потому что это "правильно" меняется каждый день — под страх, под толпу, под хайп. А я так не живу", — заявила Анастасия.

Знаменитость также отметила, что не боится высказывать свое мнение вслух и быть неудобной, поэтому не отступится от своей позиции.

Заявление Анастасии Приходько

"Хотите удобных? Ищите тех, кто кивает головой и боится сказать лишнее слово. Я — не из таких. Я говорю прямо. И если кому-то это режет слух — значит, правда попала в цель. Меня можно не любить. Меня можно критиковать. Но ломать под себя — нет. Не получится. Потому что я не удобная. И не буду", — высказалась Приходько.

О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред