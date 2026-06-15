Львовский блогер бросил зажигалку в подростков: полиция расследует инцидент

Кратко:
- Блогер бросил зажигалку, которая попала в голову парню
- Подросток получил травму, его мать обратилась в полицию
- Блогер отрицает умысел и говорит, что бросил в стол
Полиция Львовщины возбудила уголовное дело в отношении 22-летнего львовского блогера Андрея Гаврилива после инцидента, в результате которого пострадал 13-летний подросток. Мальчик получил травму головы после конфликта в одном из заведений в Брюховичах. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила полиция Львовской области.
По данным следствия, конфликт произошел 14 июня на летней площадке заведения "Чебуречная" в Брюховичах под Львовом. Как свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях, группа подростков начала выкрикивать фамилию блогера, когда он зашел в заведение, пытаясь привлечь его внимание.
После этого, по словам свидетелей, Андрей Гаврилив развернулся и бросил в сторону компании зажигалку. Она попала в голову 13-летнему парню. На обнародованных фото видна окровавленная голова подростка.
Позиция блогера
Сам Андрей Гаврилив в комментарии LVIV.MEDIA рассказал, что подростки якобы провоцировали его, выкрикивая оскорбления и искажая фамилию. По его словам, он не реагировал на первые выкрики, однако после повторных оскорблений в его адрес и в адрес его семьи отреагировал эмоционально.
Блогер утверждает, что бросил зажигалку в сторону стола, а не в подростка, и отрицает умышленный характер травмирования. Также он заявил, что предмет был пластиковым и не мог причинить серьезную травму.
"То, что пишут, что я бросил ему в голову, — я не знаю, что у него с головой. Зажигалка была брошена в стол. Это пластиковая зажигалка, нереально кому-то навредить. И, может, не знаю, тот мальчик дернулся, когда я бросал зажигалку в стол, ударился об беседку, потому что он стоял у столба", — сказал Гаврилив.
Реакция полиции
В полиции сообщили, что к правоохранителям обратилась мать пострадавшего 13-летнего мальчика. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы. В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, что львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет после поездки в заповедную зону возле Морского Ока, где движение автомобилей запрещено. Андрей Гаврилив сразу извинился и заверил, что вреда не нанес, однако реакция властей была жесткой.
Также ранее сообщалось, что известный блогер Николас Карма перенес опасную операцию из-за травмы шейного отдела позвоночника. Несмотря на риски вмешательства, он не отступил и смог восстановить движение пальцев.
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Об источнике: полиция Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области — территориальный орган Национальной полиции Украины, который обеспечивает охрану правопорядка, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод граждан на территории Львовщины. Учреждение входит в систему Национальной полиции Украины, подчиняется Министерству внутренних дел Украины.
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