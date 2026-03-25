Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

Кратко:
- Богдан Беспалов внезапно прекратил свою деятельность в конце января
- В конце марта блогер раскрыл причину своего "исчезновения"
Украинский блогер Богдан Беспалов, который называет себя "папой сплетников" исчез из информационного пространства в конце января - близкие люди и постоянные читатели начали бить тревогу из-за его отсутствия. Позже сам Богдан вышел на связь и сообщил, что сейчас не способен вести блог в прежнем формате. Деталей о своем "исчезновении" он разглашать не стал.
25 марта в Telegram-канале Беспалова появился пост, которым он объяснил свое длительное отсутствие. Сплетник опубликовал фото в военной форме с подписью: "Служу украинскому народу".
Поклонники Богдана Беспалова в социальных сетях желают ему успешной службы и верного ангела-хранителя. Администратор канала, который сейчас ведет блог вместо Богдана, отметил, что позже он поделится деталями.
Ранее Главред рассказывал, что юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ. Михаил Хома поделился деталями о непростом решении 21-летней Виктории.
Также стало известно, что Эктор Хименес-Браво потерял друга. О своем горе шеф-повар рассказал в социальных сетях. Он тяжело переживает утрату после 15 лет вместе.
Читайте также:
- Украинская юмористка показала, как выглядит после операции
- 36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка
- Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица
