Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

Анна Подгорная
25 марта 2026, 10:55
Богдан Беспалов пополнил ряды ВСУ.
Богдан Беспалов исчез - блогер-сплетник служит в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bespalovmusic

Кратко:

  • Богдан Беспалов внезапно прекратил свою деятельность в конце января
  • В конце марта блогер раскрыл причину своего "исчезновения"

Украинский блогер Богдан Беспалов, который называет себя "папой сплетников" исчез из информационного пространства в конце января - близкие люди и постоянные читатели начали бить тревогу из-за его отсутствия. Позже сам Богдан вышел на связь и сообщил, что сейчас не способен вести блог в прежнем формате. Деталей о своем "исчезновении" он разглашать не стал.

25 марта в Telegram-канале Беспалова появился пост, которым он объяснил свое длительное отсутствие. Сплетник опубликовал фото в военной форме с подписью: "Служу украинскому народу".

Поклонники Богдана Беспалова в социальных сетях желают ему успешной службы и верного ангела-хранителя. Администратор канала, который сейчас ведет блог вместо Богдана, отметил, что позже он поделится деталями.

Богдан Беспалов мобилизовался / фото: Telegram BespaLOVmedia
Богдан Беспалов мобилизовался / фото: Telegram BespaLOVmedia
Богдан Беспалов мобилизовался / фото: Telegram BespaLOVmedia
Богдан Беспалов мобилизовался / фото: Telegram BespaLOVmedia

