Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

10 мая церковь почитает память святого апостола Симона Зилота. Как сообщает Главред, он был родом из города Кана, где Иисус совершил первое чудо - превратил воду в вино. Симон был призвал Иисусом в число 12-ти апостолов, которые стали ближайшими свидетелями его жизни.
Симон проповедовал в разных городах и странах. Он отправлялся даже в отдаленные регионы, чтобы распространить веру во Христа среди язычников.
Из-за веры он подвергался преследованиям. Однажды его поймали и казнили. Симона распяли, а его мученический подвиг стал свидетельством полной преданности Христу.
Что можно делать 10 мая
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить домашнего и семейного благополучия.
- В этот день нужно собрать разные травы. Считается, что они обладают целебными свойствами.
- В этот день нужно помолиться перед Киево-Братской иконой Богородицы. Нужно попросить о защите дома и помощи в сложных обстоятельствах.
Что нельзя делать 10 мая
1. Нельзя 10 мая работать в земле. Считается, что это нарушит природный баланс и не даст хороший урожай.
2. Нельзя 10 мая ссориться. Предки верили, что тогда конфликты затянутся надолго.
3. Нельзя 10 мая устраивать громкие гуляния. Лучше провести день в тишине и молитве.
Приметы 10 мая
- Если в этот день поют активно птицы, то в ближайшее время будет дождь.
- Если в этот день крот активно роет норы, то погода будет дождливой.
- Если в этот день сильный ветер, то будет потепление.
- Если в этот день дождь, то в ближайшие дни будет еще прохладно.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
