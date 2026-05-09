Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2026, 17:04
Что нельзя делать 10 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
Что нельзя делать 10 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день громко поют птицы
  • Что нельзя делать с в этот день
  • О чем нужно попросить святых 10 мая

10 мая церковь почитает память святого апостола Симона Зилота. Как сообщает Главред, он был родом из города Кана, где Иисус совершил первое чудо - превратил воду в вино. Симон был призвал Иисусом в число 12-ти апостолов, которые стали ближайшими свидетелями его жизни.

Симон проповедовал в разных городах и странах. Он отправлялся даже в отдаленные регионы, чтобы распространить веру во Христа среди язычников.

Из-за веры он подвергался преследованиям. Однажды его поймали и казнили. Симона распяли, а его мученический подвиг стал свидетельством полной преданности Христу.

Что можно делать 10 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить домашнего и семейного благополучия.
  • В этот день нужно собрать разные травы. Считается, что они обладают целебными свойствами.
  • В этот день нужно помолиться перед Киево-Братской иконой Богородицы. Нужно попросить о защите дома и помощи в сложных обстоятельствах.

Что нельзя делать 10 мая

1. Нельзя 10 мая работать в земле. Считается, что это нарушит природный баланс и не даст хороший урожай.

2. Нельзя 10 мая ссориться. Предки верили, что тогда конфликты затянутся надолго.

3. Нельзя 10 мая устраивать громкие гуляния. Лучше провести день в тишине и молитве.

Приметы 10 мая

  • Если в этот день поют активно птицы, то в ближайшее время будет дождь.
  • Если в этот день крот активно роет норы, то погода будет дождливой.
  • Если в этот день сильный ветер, то будет потепление.
  • Если в этот день дождь, то в ближайшие дни будет еще прохладно.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

