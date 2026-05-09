Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

Синоптики уже объявили первый уровень опасности.

В воскресенье, 10 мая, погода на Львовщине будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, но без существенных осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области существенных осадков не предвидится. В ночные и утренние часы будет наблюдаться слабый туман. Ветер будет преобладать северо-восточного направления со скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура составит 3-8° тепла. Однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-2°. Днем воздух прогреется до комфортных 16-21° тепла.

Погода во Львове 10 мая

Во Львове воскресенье пройдет без существенных осадков. Ночная температура в городе будет колебаться в пределах 3-5° тепла, однако на поверхности почвы также возможен заморозок 0-2°. Днем столбики термометров поднимутся до 17-19° тепла.

Прогноз пожарной опасности

На 10 мая на Львовщине прогнозируют неоднородную ситуацию с пожарной опасностью: от средней (3-й класс) до чрезвычайной (5-й класс) и высокой (4-й класс) в некоторых районах. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах в случае неосторожного обращения с открытым пламенем.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что уже в эти выходные погода в Украине начнет меняться. В большинстве регионов ожидается понижение температуры, дожди и грозы.

По его словам, сильнее всего похолодание почувствуют жители западных и северных областей. В то же время восточные регионы останутся под влиянием аномально теплой погоды.

Прохладнее всего будет на западе и севере страны — температура воздуха составит +17…+23°. В центральных и южных областях ожидается +20…+25°, а на востоке сохранится самая теплая погода — до +23…+30°.

Как сообщал Главред, в Полтавской области после летнего тепла меняется погода. Уже 9 мая атмосферные фронты принесут дожди и небольшое похолодание.

Также 9-10 мая в Тернопольской области ожидается преимущественно облачная погода без значительного потепления. По прогнозу синоптиков, днем температура не превысит +21°C, а ночью возможны кратковременные дожди.

Кроме того, в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных дневная температура составит +12…+18°, а на востоке и юго-востоке сохранится более теплая погода — до +20…+26°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

