Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где будут дожди
- В каких областях будет жара
Погода в Украине в ближайшее время станет более прохладной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине
В эти выходные температура воздуха днем повысится до 12-18 градусов тепла. На территории восточных и юго-восточных областей будет жарко. Там температура воздуха повысится до 20-26 градусов тепла.
"9-10 мая через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе — без осадков", — пишет Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Киеве
В субботу, 9 мая, в Киеве не будет серьезных осадков. Температура воздуха будет на уровне 20 градусов тепла.
Однако уже в воскресенье, 10 мая, наступит похолодание и будут дожди. В этот день температура воздуха опустится до 12-14 градусов тепла.
"Оденьтесь потеплее!" — пишет Диденко.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но пока без осадков. Температура воздуха также снизится.
Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
Читайте также:
- Облачно и дождливо: какая погода будет в Харькове на выходных
- Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода
- Похолодание и гроза надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко изменится
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред