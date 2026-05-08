Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, которые будут заливать ливневыми дождями.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине в ближайшее время станет более прохладной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине

В эти выходные температура воздуха днем повысится до 12-18 градусов тепла. На территории восточных и юго-восточных областей будет жарко. Там температура воздуха повысится до 20-26 градусов тепла.

"9-10 мая через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе — без осадков", — пишет Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве

В субботу, 9 мая, в Киеве не будет серьезных осадков. Температура воздуха будет на уровне 20 градусов тепла.

Однако уже в воскресенье, 10 мая, наступит похолодание и будут дожди. В этот день температура воздуха опустится до 12-14 градусов тепла.

"Оденьтесь потеплее!" — пишет Диденко.

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но пока без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

