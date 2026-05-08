Выбросили как мусор: какие дорогие вещи люди находили у дороги

Константин Пономарев
8 мая 2026, 14:23
У мусорных контейнеров все чаще находят ценные предметы. Люди делятся историями, как забирали дорогие вещи с улицы и давали им вторую жизнь.
Иногда редкие и дорогие предметы оказываются просто выброшенными на улицу / Коллаж Главред, фото: Pexels, Facebook

  • Какие дорогие вещи люди находят прямо у мусорных баков
  • Почему люди проверяют обочины после переездов соседей
  • Какие выброшенные вещи могут неожиданно принести прибыль

Покупка вещей в комиссионных магазинах давно стала способом сэкономить и дать вещам вторую жизнь. Такой подход помогает не только снизить расходы, но и уменьшить количество отходов, давая качественным вещам второй шанс.

Однако иногда удача выходит за рамки обычных покупок. Редкие и дорогие предметы оказываются просто выброшенными на улицу. В такие моменты случайные прохожие могут наткнуться на настоящие сокровища, которые другие по какой-то причине сочли ненужными. Об этом пишет Главред.

Дизайнерские сумки с бирками

Одна из пользовательниц форума Reddit рассказала, как после переезда соседа нашла на улице мешок с брендовых аксессуарами. Внутри оказались сумки и кошельки Michael Kors с ценниками, а также изделия Louis Vuitton, которые обычно стоят сотни долларов.

Женщина нашла дорогие дизайнерские сумки / Фото: Reddit

Автор поста заявила, что планирует пожертвовать часть вещей, а остальные отнести в магазин по перепродаже модной одежды, где она сможет неплохо заработать.

В комментариях пользователи не скрывали своих эмоций.

"Какая классная находка на обочине", "Я вам искренне завидую", "Чужой мусор - это наше сокровище", - писали они.

Дорогой музыкальный инструмент у мусорных баков

Еще одной историей также поделились на Reddit. Пользователь форума нашел виолончель с футляром и смычком прямо у мусорных контейнеров. Инструмент оказался почти в идеальном состоянии, и автор решил сначала проверить, не потерял ли его кто-то из местных жителей.

Мужчина нашел виолончель с футляром / Фото: Reddit

В комментариях делились похожими случаями.

"Я нашел такую же, без чехла, но полностью рабочую", "За жизнь попадались три гитары, и все на выброс", - писали пользователи, удивляясь тому, как часто ценные инструменты оказываются никому не нужны.

Посуда, которая стоит сотни долларов

Иногда люди избавляются от вещей, даже не подозревая об их реальной стоимости. Так, один человек нашел две эмалированные сковороды Le Creuset и набор аксессуаров того же бренда, которые обычно стоят немалых денег.

Посуда, которая стоит сотни долларов / Фото: Reddit

Комментаторы на форуме Reddit писали: "Это выглядит как ловушка", "10 из 10 находка", "Наслаждайтесь, вам повезло".

Повторное использование вещей не только экономит деньги, но и снижает нагрузку на свалки, помогая бережнее относиться к ресурсам планеты.

Ранее Главред писал о том, что пакет из секонд-хенда обогатил мужчину. Все думали, что там мусор, но внутри оказались ценные украшения из золота и серебра.

Также сообщалось о том, что мужчина копал яму и наткнулся на тайник с золотом. Пять слитков и монеты, найденные под землей, оцениваются в сотни тысяч долларов.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу Украины

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

