Все думали, что это мусор: пакет из секонд-хенда обогатил мужчину

Неприметный пакет из секонд-хенда принес мужчине тысячи долларов. Внутри оказались ценные украшения из золота и серебра.

Внутри загадочного пакета были десятки колец, браслетов и ожерелий / Коллаж Главред, фото: Pexels, Reddit

Вы узнаете:

Почему пакет с украшениями никто не хотел покупать

Что оказалось внутри среди старых вещей

Какую прибыль получил покупатель, который пошел на риск

Покупка в обычном секонд-хенде неожиданно обернулась большой удачей. Женщина приобрела пакет с украшениями за 500 долларов (21 500 грн), а внутри обнаружила золото и серебро, общая стоимость которых превысила 9000 долларов (387 тысяч гривен). То, что выглядело как обычный набор бижутерии, оказалось настоящим кладом.

История быстро разлетелась в сети после того, как ее опубликовали на популярном форуме Reddit. Пользователи активно обсуждали находку, делились своими предположениями о ценности украшений и отмечали, что подобные случаи хоть и редки, но все же возможны.

Что было в пакете

Внутри оказались десятки колец, браслетов и ожерелий, среди которых было более унции золота, большое количество стерлингового серебра и несколько дизайнерских украшений. По словам владельца находки, на фото даже не попала часть бижутерии весом около 10 фунтов (около 4,5 кг), которую он отложил при сортировке.

Даже одна унция золота может стоить тысячи долларов, а изделия из серебра при продаже в большом объеме могут принести значительную прибыль. Общая оценка содержимого превысила 9000 долларов, не считая потенциальной ценности редких или винтажных украшений.

Покупка едва не сорвалась

Сделка могла не состояться, ведь покупатель пытался рассмотреть украшения прямо в магазине, но продавец начал проявлять недовольство. В итоге пакет все же был куплен за 500 долларов. По предположению героя истории, подобная сумма скорее всего и отпугнула других посетителей.

Общая оценка содержимого превысила 9000 долларов / Фото: Reddit

По словам автора, именно высокая цена и неразборчивый внешний вид пакета сыграли ему на руку, ведь другие покупатели просто не рискнули.

Что будет дальше с находкой

Покупатель занимается перепродажей украшений уже более пяти лет и сразу определил стратегию. Целые изделия он планирует продавать как украшения, а поврежденные отправит на переплавку.

Часть прибыли уже пошла на новые покупки. После продажи одного из браслетов он приобрел золотые самородки. Основные продажи будут проходить через онлайн-площадки.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

