Тактика террора и удары по гражданским: в ISW предупредили о новой стратегии РФ

Аналитики утверждают, что россияне намеренно используют FPV-дроны для поражения гражданских объектов.

Россия использует беспилотники для нанесения ударов по мирным жителям

Ключевые тезисы:

Россия использует тактику террора против гражданского населения

В частности, россияне целенаправленно атакуют общественный транспорт

Враг стремится парализовать жизнь в регионах Украины

Страна-агрессор Россия продолжает сознательно использовать тактику террора против гражданского населения на юге Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что использование беспилотников для ударов по мирным людям стало не случайностью, а частью стратегии ведения войны.

В частности, только в течение последних дней Днепропетровская область содрогнулась от серии жестоких атак. Россияне целенаправленно атакуют общественный транспорт и места скопления людей.

Аналитики считают, что подобные действия являются частью системного подхода РФ под названием "человеческое сафари", ведь россияне намеренно используют FPV-дроны для поиска и поражения исключительно гражданских целей.

"Российское командование интегрировало террор против мирного населения в более широкую схему операции воздушного перехвата. В отличие от традиционного военного перехвата, который фокусируется на логистике армии, россияне наносят удары по гражданским объектам в ближнем тылу, чтобы парализовать жизнь в регионе и остановить использование определенных дорог", — говорится в отчете.

В ISW также подчеркнули, что умышленное причинение вреда гражданскому населению и использование людей в качестве инструмента войны является прямым военным преступлением, за которое Россия должна нести ответственность в международных судах.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

7 апреля российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. В результате атаки погибли как минимум три человека, еще 12 — ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и населенных пунктах вблизи линии фронта.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

