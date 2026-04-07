РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать целью

Российские оккупанты уже завершили оснащение комплексов баллистическими ракетами средней дальности.

https://glavred.info/war/rf-gotovit-udar-oreshnikom-goroda-kotorye-mogut-stat-celyu-10754852.html Ссылка скопирована

Россия готовится к удару с помощью "Орешника"

Российские оккупанты готовятся к удару по Украине баллистическими ракетами средней дальности комплекса "Орешник". Об этом сообщает мониторинговый канал.

Отмечается, что на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ уже оснащены и готовы к запуску две ракеты.

Что может стать целью РФ

Мониторы считают, что враг может применить "Орешник" во время массированного ракетного обстрела или сразу после него.

видео дня

Вероятно, удары могут быть нанесены по Львову, Киеву или Староконстантинову.

"Будьте внимательны, реагируйте на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", — говорится в сообщении.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред