Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала Сумщину

Российские оккупанты били по жилым домам и автомобилям.

РФ обстреляла Сумскую область

Что известно:

РФ атаковала Сумщину дронами, ракетами и КАБами

В результате атаки ранены взрослые и дети

Россияне били по жилым домам и автомобилям

Российские оккупанты обстреляли Сумщину. В результате атак много пострадавших, среди них есть дети. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров .

У большинства пострадавших острая реакция на стресс.

В общей сложности россияне совершили 60 обстрелов по 35 населенным пунктам в 18 общинах.

Жилые дома были повреждены в Шосткинской, Эсманской, Свеской, Середино-Будской, Березовской, Конотопской, Сумской и Поповской общинах.

Что известно о раненых

В Поповской общине в результате ракетного удара пострадали две женщины. В Свеской общине россияне ударили дроном по автомобилю, в результате чего был ранен мужчина.

В Глуховской общине оккупанты также атаковали дроном автомобиль. Там пострадали 25-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в Сумской общине – 19 взрослых и 10 детей. У большинства из них острая реакция на стресс.

По данным ОВА, в Сумской общине пострадали пять девочек в возрасте 2, 7, 10, 11 и 15 лет. Также пострадали 14 мальчиков 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 15 лет.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред , 4 апреля российские войска ударили по Никополю FPV-дронами. В результате атаки погибли пять человек. Более 25 человек получили ранения.

Напомним, 4 апреля войска РФ дронами атаковали Киев. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Той же ночью под ударом дронов оказались Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажное здание и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Читайте также:

О персоне: Олег Григоров Олег Григоров – украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской облгосадминистрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия .

