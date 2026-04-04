Россия атакует Украину дронами: в Киеве прогремели взрывы, возник пожар

Пока информация о пострадавших уточняется.

Киев атаковали дроны

Кратко:

Россияне атаковали Киев дронами

Обломки упали в одном из районов столицы

Фиксируется пожар на крыше нежилого здания

Утром в субботу, 4 апреля, российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов столицы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже здания. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении. видео дня

Глава КМВА Тимур Ткаченко также рассказал, что фиксируются последствия атаки в Дарницком районе – пожар на крыше нежилого здания.

"Информация о пострадавших уточняется. Атака продолжается, оставайтесь в укрытиях до отбоя", – добавил он.

В то же время в Укрзализныце заявили, что из-за фиксации воздушных целей на пути следования поездов в пределах Киева и области, вынужденно объявляются остановки безопасности и проводится эвакуация пассажиров.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям железнодорожников. После исчезновения непосредственной угрозы движение продолжим", – говорится в сообщении.

Может ли Россия атаковать Украину на Пасху Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в предыдущие годы Пасха проходила более-менее спокойно. "Думаю, что очередные средства огневого поражения на Пасху со стороны России будут работать. Россияне любят действовать по шаблону, они его непрерывно используют, пока не придумают что-нибудь новое. Поэтому могут ударить и во время пасхальных праздников", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 апреля оккупационные войска РФ атаковали Харьков баллистическим вооружением. Войска РФ попали минимум четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району Харькова.

Днем 3 апреля Киевская область была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. В Обуховском районе зафиксировали попадание в многоэтажку. В селе Крюковщина была повреждена кровля жилой 5-этажки.

В поселке Чабаны Киевской области в результате российского комбинированного удара уничтожена ветеринарная клиника. Ни одно животное не выжило по прилету.

О личности: Виталий Кличко Виталий Кличко – украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия .

